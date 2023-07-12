絲絲講場：揀中國女足做代言 Prada獲讚搵啱人

歐洲奢侈品牌個個都想賺人仔，搵明星做代言人司空見慣。奢侈品股普拉達（01913，Prada）別樹一格，啱啱宣布咗同中國國家女子足球隊合作，為「鏗鏘玫瑰」提供正裝同旅途衣着！

女足並非Prada第一個體壇合作夥伴，推鉛球嘅鞏立姣、跑馬拉松嘅李芷萱，打水球嘅熊敦瀚都係獲Prada選中嘅體壇女將，男子方面亦都有乒乓波首位贏齊奧運、世錦賽同世界盃等金牌嘅「超級全滿貫」得主馬龍。

成網上熱搜第一 Prada之後會同中國女足努力發展女性體育運動，「穿Prada的女足」亦展現出唔同球場上形象嘅風采，單嘢即刻衝上熱搜第一。

不過，更多人嘅反應係Prada終於搵啱代言人。話說Prada搵代言人嘅功力真係「無得頂」──成日炒車嗰隻，柯震東、吳亦凡、李易峰不在話下，鄭爽更加因為代孕風波同逃稅爭議，簽咗8日就急急解約割席，上個月尾又輪到蔡徐坤出事，難怪網民話Prada對娛樂圈絕望，搵女足穩陣得多！

余絲韻