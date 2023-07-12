內地傳新規嚴管生成式AI

市場憧憬當局對本土科技企業的監管即將鬆綁之際，外媒引述消息指監管新焦點可能落在人工智能（AI）浪潮上。據報當局計劃推AI新法規，要求生成式AI（Generative AI）相關服務推出前，都須事先獲得許可，比今年4月國家互聯網信息辦公室推出的《生成式人工智慧服務管理辦法》草案內容更嚴格。

在第二十屆中央國家安全委員會第一次會議於5月底召開時，該會議已明確提及內地當前面臨的國家安全問題複雜艱巨程度明顯加大，促提升網絡數據AI安全治理水平。緊接6月，《人工智能法》已列入國務院2023年立法工作計劃，草案預備提請全國人大常委會審議，反映官方將推動全國層面的AI專門立法。

推服務前須獲許可 上周內地科技部戰略規劃司司長梁穎達亦指，將聚焦AI發展和治理等重大議題。當中，須建立健全AI治理框架、標準規範和評估評測體系，加強AI安全可信、隱私保護等技術研發。據外媒，中央政府將要求科企對外發布生成式AI服務前，須先得到監管部門批准，相比網信辦4月提出的草案明顯收緊，該草案擬容許企業在推出產品後10個工作天之內才向當局註冊。

內地最新AI法規據報可能最早本月完成，並希望在鼓勵內地企業發展及控制內容方面取得平衡。惟分析也提醒，當局須避免在中美科技競爭中，過早扼殺內地科企的發展機會，並可參考歐盟上月通過的AI法案。