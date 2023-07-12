思博：WFH需求帶動網絡安全收入飆

獲天文台7000萬HPC合約 該公司旗下有3大業務，其中資訊科技基礎設施解決方案服務「Expert Systems」佔集團收入佔比最高，達64.8%，劉指會在現行向企業客戶提供基礎設施之上，進一步提供混合雲、多雲及「即服務」，因市場大趨勢是企業客戶不再將基礎設施（Infrastructure）全數放入數據中心，而是考慮到成本、安全等將東西放在多個雲之內，而思博正有辦法將其串連其中，為客戶提供解決方案。

劉又指，公司現時是雲計算和硬件虛擬化的軟件公司VMware及惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）香港區最大合作夥伴；客戶方面則涵蓋銀行、通訊、政府等，其中他們獲得香港天文台的高效能運算服務（High Performance Computing，又稱HPC）合約，總額約7,000萬元，項目主要與天文台提供天氣預報背後的基建設施有關。

年底前內地多設10個分部 另一業務「ServiceOne」主要為奢侈品及零售提供服務，是亞太區最大資訊科技託管服務供應商之一，現時佔集團收入近三分之一，其經常性收入（Recurring Revenue）達70%，每月處理逾60,000服務個案，合約期最少3年，續訂率（Renewal Rate）達90%，劉指現時除了於廣州及吉隆坡設立服務台中心，今年底前亦會在南京、無錫等地多設10個分部。

至於創業板改革下半年將展開公眾諮詢，他指在創板上市有好有壞，雖則要每3個月發布一次業績令工作壓力增加，但亦因此提高透明度，增加企業、供應商客戶對其的信心。