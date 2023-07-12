渣打估比特幣明年底衝上12萬美元

今年以來除了中港股市以外，環球風險資產價格普遍有不錯的表現，就連此前曾經因為多次爆煲事件而暴跌的加密貨幣，亦已重拾升勢。渣打銀行近期更上調了對於加密貨幣「一哥」比特幣的預測目標，預期今年底比特幣價格可以升至每枚5萬美元，而明年底更有望見12萬美元（約93.6萬港元）！

比特幣價格目前於大概3萬美元的水平上下徘徊，渣打的預測意味着其於一年半內仍有3倍的上漲潛力。該行分析師Geoff Kendrick指出，隨着比特幣的每單位價格上升，「礦工」為了應付電力成本而需要出售的比特幣數目相應地減少，即使賣出比特幣的總數目減少，依然能夠有足夠現金流。

換言之，「礦工」可以更容易地囤積比特幣。根據他的估計，當比特幣價格升至5萬美元時，則「礦工」沽售套現的規模可以縮至當前的20到30%，這相當於「礦工」每日出售的比特幣數目從900個減少到180至270個。而比特幣的淨供應減少，將有助於推高其價格。

受惠「挖礦」產量減半 值得注意的是，按照比特幣的規律及原理，到明年4月、5月之間的某個時間點，比特幣「挖礦」的產出將會減半，從現時每個區塊6.125個比特幣，降至3.0675個比特幣。這種產量減半的現象大約每4年一次，亦會進一步限制比特幣的整體供應量，繼而推高價格。

不過，雖然「礦工」絕對能夠受惠於比特幣價格上漲，惟產量減半卻未必是他們所樂見的事。Hashrate Index分析師Jaran Mellerud指出，有一半的「礦工」可能會因為算力效率較低及成本較高，將會因為明年的產量減半而影響「挖礦」收益。他解釋指，以最常見的「礦機」算力裝置而言，要實現盈虧平衡的電費成本大約在每千瓦時12美仙。而當「挖礦」產出減半後，現時大約40%的礦商將會因為成本問題而難以維生。

研究機構TheMinerMag亦指出，綜合各項因素考慮，未來某些「礦工」的成本會遠超比特幣的價格。這些成本除了最直接的電費、場地費、設備成本外，還有貸款成本。自2021年中國禁止加密貨幣「挖礦」後，許多「礦工」都遷移至其他地區，一些以「挖礦」為主要業務的企業亦需要融資以籌募搬遷成本。

比特幣昨日曾報30,497美元，以太幣則報1,878美元。