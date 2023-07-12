股神257億增持LNG廠

看好化石能源業 Cove Point持倉升至75% 極端天氣帶來的影響愈來愈明顯，能源轉型已成為不可逆轉的大趨勢，傳統化石能源企業要面對多方面的壓力，包括來自政府環保政策的限制、公眾輿論的責備、投資者的轉型訴求等。不過，股神巴菲特卻一於少理這些爭議，近年更大手投資於化石能源行業，先後押注於雪佛龍、西方石油等油企。最新資料顯示，他旗下的綜合型企業巴郡斥資33億美元（約257.4億港元），增持了一家液化天然氣（LNG）進出口接收設備廠的50%股權。

獲股神青睞的LNG項目位於美國馬里蘭州Chesepeake Bay，是原屬於Dominion Energy旗下名為「Cove Point LNG」的進出口設備營運商。巴郡先前已持有該項目25%股權，在今次交易完成後，持股佔比進一步增至75%；至於該項目剩餘的25%股權則由加拿大基建公司Brookfield Infrastructure持有。

美西岸餾分油消耗21年低 外媒指出，Cove Point是美國僅有的7個可出口LNG營運設施之一，隨着俄烏戰爭引發的歐洲能源危機，美國的LNG出口供應鏈變得愈來愈重要，除了經濟價值外，亦具備地緣政治意義。

值得注意的是，Cove Point本身亦與巴郡有份投資的日本商社住友商事等有簽訂長期供應合同。考慮到日本作為島國，缺乏對外的天然氣輸送管道，有97%的化石能源都要依賴進口，包括LNG。今次股神對於Cove Point的押注，可能也與他長期看好日本市場前景有關，畢竟經濟活動擴張理論上會帶動能源需求。

至於美國本土則正積極推進能源轉型，對化石能源的需求亦似乎有所放緩。美國能源情報署（EIA）的報告顯示，美國西岸地區的餾分油（即涵蓋柴油、汽油在內等由原油加工提煉而成的燃料油產品）消耗量已跌至2002年以來新低，每日僅略高於40萬桶，主因是可再生柴油（Renewable Diesel）及生物柴油（Biodiesel）的市佔率大增。

根據國際能源機構（IEA）的報告，若果全球要在2030年實現減少石油及天然氣相關甲烷排放量75%的目標，則仍然需要大約750億美元（約5,850億港元）的投資。報告又指出，實現該目標從技術上及經濟上來看都是可行的，只是當前進展仍過於緩慢。

油價反覆 投資者平倉 國際油價近日表現反覆，紐約期油昨日曾升1.04%至每桶73.75美元；布蘭特期油曾升0.91%至78.4美元。

不過，BOK Financial交易部門高級副總裁Dennis Kissler指出，市場對於利率上升感到非常緊張，可能會壓抑石油需求；一些投資者亦已開始在平倉獲利離場。

巴郡近年股價表現