法貿行：地方債對內銀影響更大

內地疫後經濟復甦未如預期強勁，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，歸根究柢是內部需求過於疲弱，從可支配收入停滯不前、失業率高企等指標可見人民消費意願不大，這不單止是房地產的問題。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷亦稱，內地企業普遍面臨收入下降的窘境，以至企業還款能力惡化，即使利率低企，投資機會不足導致內地企業沒有太大動力增加借貸。家庭住戶對買樓置業亦趨於審慎，按揭貸款增長面臨同樣問題。

吳認為，內地情況與過去「失落十年」的日本有一些相似，但內地遠未稱得上步日本後塵，因為房地產是唯一資產負債表有明顯衰退的行業，目前內地只是面臨資產負債表惡化的問題。

奧園債權人小組簽重組協議 他又說，觀乎中央國企財務狀況仍然穩健，民營企業首季財務狀況甚至較2021年有改善，特別是互聯網、消費企業。唯獨地方國企今年首季財務狀況較2021年惡化，主要是地方國企受監管變化、上游需求和價格下滑拖累，為各類企業的收入和資本回報率惡化之中最嚴重，且這些地方國企還在繼續增加投資。他認為，地方政府債務比房地產行業更影響內銀財務健康，但相信中央政府應該有足夠資源維持穩定，不排除個別省份的城投平台可能出現問題。