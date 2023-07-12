內地社融新貸齊按月倍升 勝預期

儘管受第二季信貸供需雙弱格局影響，但中國人民銀行昨發布的今年6月金融數據未見全面延續低迷格局。6月新增信貸3.05萬億元（人民幣‧下同），比去年同期多增2,296億元，與6月社會融資規模增量4.22萬億元，均遠勝預期，亦雙雙升至第二季以來單月最多。

比起5月，6月社會融資規模增量按月飆1.7倍，當中新增人民幣貸款亦勁升1.24倍，貫徹近兩年同期皆倍升的趨勢。不過，若與去年高基數比，單月的社融規模增量按年仍減少9,859億元，意味疫情後內地信貸融資需求尚未全面復常。

上半年人幣存款大增20萬億 反觀6月底為止，廣義貨幣（M2）餘額287.3萬億元，按年增11.3%，雖然M2增速自2月起回落，但維持雙位數增速，足見貨幣政策為撐經濟提供有力支持，也離不開人民幣存款的支撐。首6個月M2餘額規模急升20.87萬億元，淨計6月增5.25萬億元，與去年上半年及6月增量相若。值得留意是，今年上半年人民幣存款大增20.1萬億元，按月多增1.3萬億元。其中，住戶存款增11.91萬億元。

巨額存款或由融資所得，因上半年社融規模增量累計21.55萬億元，按年多4,754億元。其中，對實體經濟發放的貸款增量達15.6萬億元，按年多增1.99萬億元，佔比達72.4%，按年高7.8個百分點，反映低貸息成本刺激實體經濟的融資需求。惟企業債券淨融資只有1.17萬億元，政府債券淨融資3.38萬億元，分別按年少7,883億元及1.27萬億元，可見企業債及地方債仍大幅收縮。

專家估居民貸款需求偏弱 人民幣貸款方面，上半年新增15.73萬億元，按年多增2.02萬億元。分類看，住戶貸款增2.8萬億元，中長期貸款增量佔1.46萬億元；企業貸款更增12.81萬億元，其中，中長期貸款增9.71萬億元。換言之，企業融資需求較居民旺盛，特別是企業中長貸高增長主要受惠基建、製造業等領域的融資需求提升，而居民中長貸則反映樓市置業需求未復常。

財信研究院副院長伍超明預料，經濟復甦可持續性面臨挑戰下，基建領域投資力度可能將加大，企業中長貸增速料保持穩健。基於較嚴峻的就業形勢等因素，下半年居民貸款或仍偏弱。