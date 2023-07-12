鴻海撤1500億印度晶片合資企投資

台灣鴻海科技集團宣布，退出與印度跨國礦業集團Vedanta投資額逾1,500億元的合資企業。外媒引述消息透露，鴻海因對印度政府補貼審批拖延感到擔憂，促使其作退出印度合資企業的決定。

鴻海的聲明指，過去逾一年來，與Vedanta攜手致力於在印度實現共同的半導體理念，是一段成果豐碩的合作經驗，也為雙方各自下一步發展奠定堅實的基礎。為探索更多元的發展機會，根據雙方協議，後續將不再參與雙方的合資公司運作。

鴻海與Vedanta的合資公司，未來將完全改由Vedanta全資持有。不過，鴻海強調，繼續大力支持印度政府的「印度製造」願景，在當地建立更多元且符合利益關係人需求的合作夥伴關係，對於印度半導體發展方向也依舊充滿信心。與鴻海合作分手的Vedanta則表示，將找尋鴻海以外的合作夥伴。

Dr. Martens傳頻關店轉直營 去年2月，鴻海與Vedanta簽署合作備忘錄，成立合資公司布局印度製造半導體，並在同年9月與印度古吉拉特邦簽署合作備忘錄，投資200億美元（約1,560億港元）在當地設立晶片和面板工廠，這原本是鴻海在海外最大的投資項目之一。

分析指，美國近年力捧印度取代中國成世界工廠，並大力推動印度半導體業發展。是次鴻海退出印度晶片工廠計劃，是對印度總理莫迪要將印度發展為全球高科技製造強國的一個重大打擊，也說明美國有意欲於亞洲複製中國過去數十年製造業的發展成果，是不切實際的想法。

不過，在零售業方面，近期中國經濟增長放緩，確有不少外資調整內地市場策略。近日傳出英國著名品牌Dr. Martens在內地大規模清倉、撤店。Dr. Martens年報顯示，在內地市場的合作分銷協議於今年上半年到期，屆時將實施以直營為核心戰略。