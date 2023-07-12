吉汽夥母企雷諾組合營 注引擎波箱業務

吉汽、吉控和雷諾將組成合資公司，透過把從事引擎和波箱的子公司注入合資公司，換取合資公司的股份，吉汽佔其中33%，吉控和雷諾分別佔17%及50%，換言之一家中資和法資各佔50%、於全球有17家工廠的大廠即將誕生，期望把客戶群由目前雙方系內的車企如吉汽、富豪、雷諾、日產、三菱等，拓展至第三方。

料錄收益97億 吉汽注入的是Aurobay Holding全部股份，其核心乃在內地研發和生產引擎和波箱的極光灣科技。事成後，吉汽於極光灣的權益會由100%攤薄至33%，因此視作出售，帳面上會錄得收益，扣除稅項、交易成本及其他習慣性調整前估計達到97.82億元。

由於接收極光灣的合資公司將自主經營，對吉汽來說，交易的好處在於可有更多時間和資源開發下一代純電動車的產品組合，加快向新能源車企轉型。吉汽股價昨升1.25%，收報9.72港元。

事實上，沙特阿拉伯國營油企沙特阿美之前簽過意向書向上述合資公司出資。吉汽稱，沙特阿美方面迄今尚未就認購合資公司少數股權簽訂具約束力的最終協議。雷諾則指，沙特阿美入局能為合資公司開發合成燃料解決方案和氫能技術作出貢獻。

不同於吉汽和雷諾只是把技術轉移，沙特阿美的角色是注入現金。參考當時公告，除非延長意向書期限，否則9月30日到期。