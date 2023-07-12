歐日車廠批美製造災難

推政策促銷電動車 低估電池原料等供應 中美兩國在新能源汽車領域惡鬥連場，追落後的美國在電動車領域的規劃上嚴重失衡，開始惹起歐洲和日本的車廠不滿！最新日本車企「一哥」豐田，以及歐洲車企Stellantis不約而同批評美國拜登政府遏制汽車污染的計劃，將迫使電動汽車「不切實際地」銷售，導致關鍵礦物供應緊張，同時令美國充電設施不堪重負，造成災難性的供應短缺。

回顧拜登政府早前擬祭出新的碳排放法規限制，要求至2032年，當地有三分之二的新銷售車必須為電動車，惟車企對此卻不領情。其中豐田批評，華府方案「低估了關鍵挑戰，包括製造電池的礦物稀缺，因相關礦物不在美國開採或提煉」。該企更警告，計劃實施將導致汽車製造商「瘋搶」用於製造電池的鋰和其他礦物。

Stellantis則認為，拜登擬議的法規要「成功落地」，大前提要先解決製造能力、電池生產、充電基礎設施和消費者對電動車接受度等問題，又斥華府低估了建立目標電動車市場所需要的行動。

事實上，中國在電動車業的發展領先全球，既擁有本土的龐大市場，也擁有製造電動車的上游資源。中國汽車工業協會昨公布的數據顯示，內地6月份汽車產銷量分別為256.1萬輛和262.2萬輛，按月分別增長9.8%和10.1%，按年分別增長2.5%和4.8%。以上半年累計，汽車產銷量分別為1,324.8萬輛和1,323.9萬輛，按年分別增長9.3%和9.8%。

新能源汽車方面，6月產銷量分別為78.4萬輛和80.6萬輛，按年分別增長32.8%和35.2%，市佔率達30.7%。上半年新能源車產銷分別完成378.8萬輛及374.7萬輛，按年升42.4%及44.1%。期內出口量為53.4萬輛，按年增長1.6倍。

就在內地車企加快進軍國外市場之際，日媒最新引述全球汽車產業平台MarkLines數據顯示，5月亞洲和大洋洲的電動車銷量按年上升約50%，達53萬輛，其中泰國和澳洲增長顯著，相關銷量佔比已達7%。有外媒更以「中國浪潮已經開始重塑泰國汽車工業」來形容情況，又指一些與日系車擁有長期合作關係的泰國車企，正把目光轉向中國品牌。

紫金傳阿根廷建鋰材料廠 外資品牌為保在華市佔率，也得加快推出電動車款。平治昨公布，第二季在華銷量為18.36萬輛，按年增12%；上半年銷量達37.46萬輛，按年增7%，期內純電動車（BEV）銷量5.63萬輛，按年增1.23倍。

汽車股周二表現