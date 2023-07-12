聯儲官員幣策看法分歧 道指高開170

市場關注即將公布的6月美國通脹數據之際，多位聯儲局官員對貨幣政策發表言論，惟不同官員之間的立場明顯有分歧。三藩市聯儲銀行行長戴利認為，今年內「可能還要再加息幾次」。然而，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，聯儲局應有耐性，觀察加息導致經濟放緩的程度，甚至可以維持當前利率水平直到明年。

就目前情況來看，聯儲局內部支持繼續加息的「鷹派」勢力仍佔上風，主張暫停加息的博斯蒂克貌似是少數派。

不過，影響聯儲局決策的最大因素，始終是通脹回落的速度。戴利在出席活動時解釋了她的立場，並且引述了她自己親身「落區」走訪的經歷，指許多消費者都親口告訴她通脹依然嚴峻。

她又提到與其中一位年輕人交談時得到的啟發，稱自己雖然主張繼續加息，但也希望聯儲局不會過度收緊貨幣政策。她說︰「我不希望那位年輕人失去工作，但也不想讓他每次到市場時都擔心雞蛋價格翻倍。」至於博斯蒂克也認同通脹過高，但覺得利率已加至足夠的水平，現階段適宜繼續觀望為主。

除了評論貨幣政策外，聯儲局負責金融監管的副主席巴爾表示，即使目前銀行體系整體而言仍然健全，但也需要進行一些改變，銀行需要預留更多資金作為緩衝，以防止損失甚至倒閉。對於聯儲局正打算收緊對銀行的資本要求，他稱，新措施主要會針對規模最大、業務最複雜銀行，大多數銀行目前其實已經有能力滿足新的要求。

微軟傳裁員 股價早段軟 美股3大指數周二早段全線上揚，道指曾升170點，報34,114點；標指升14點，報4,424點；以科技股為主的納指升41點，報13,727點。

企業消息方面，科技巨擘微軟於今年初大規模裁員一萬人後，近期開始執行另一輪新的裁員，惟未透露具體裁員人數。據外媒的報道，今次被裁員工的職位包括專案經理、客戶經理、解決方案助理等，暫時統計最少涉及276人。微軟股價早段曾下跌0.62%。

另外，有傳網約車公司Uber財務總監Nelson Chai計劃辭職。若消息屬實，則為Uber上市以來級別最高的職位變動，該公司股價早段曾升0.55%。