南韓印度印尼央行或10月減息

市場關注美國聯儲局年內會否再加息之際，券商野村預期，亞洲通脹放緩速度之快，加上需求疲軟，可能導致亞洲央行提早「轉鴿」，減息放水，並估計南韓、印度及印尼最快10月啟動減息行動，意味亞洲與美國的貨幣政策將呈分化。

經濟增長通脹放緩 野村經濟學家Sonal Varma表示，亞洲央行能夠與聯儲局分道揚鑣，在於兩地經濟存在根本性差異，製造業下行損害了亞洲地區增長及導致通脹放緩。

該行認為，貨幣政策正常化的滯後效應正在浮現，亞洲或已步入內部需求放緩的時期。隨着內部需求降溫及核心通脹持續放緩，需要把利率調整至「限制性較低」的水平。有別於美國勞動力市場緊張的情況，對除了新加坡之外的亞洲地區不是問題。因此，核心通脹不太頑固，特別是亞洲通脹主要由供應推動。

野村預計，南韓央行將成為繼中國之後首批加入減息行列的央行之一，10月將會減息0.25厘，年底前再下調0.25厘。該行指，南韓央行似乎仍對美國聯儲局政策立場很敏感，但更加重視國內因素。

至於印度作為內部因素推動的經濟體，隨着當地經濟增長及通脹放緩，預期央行將於10月開始降息，料年底前減息0.75厘。

值得留意的是，印度與聯儲局利率周期脫鈎其實有「前科」，印度央行對上一個減息周期始於2019年2月，比聯儲局還早幾個月。

此外，根據野村研究團隊的一項調查，超過32%的受訪者預計，南韓央行將是繼中國人民銀行之後下一個減息的亞洲央行，隨後會是印尼、菲律賓央行和印度央行。