會財局：中小會計行審計質素失望

會計及財務匯報局（簡稱會財局）去年查察55個上市公司項目，較2020年增加近五成，平均審計質素評級均略有改善，以最差4分計，由2020年3.1分提高至2.8分。雖然A類會計師事務所（審計100間以上的上市公司）審計質素逐步提升，但中小型會計師行（審計10至100間的B類及審計10間以下的C類）令人失望，審計質素未有太大改善。主席黃天祐對情況感到擔心，並敦促中小型會計師行立即改善，若無改進，將交由局方調查部跟進，屆時會計師行將「面對後果」。

查察部主管賴翠碧補充，每次查察後均會發出報告，讓會計師行了解問題及須注意事項。針對表現較差的會計師行，會提出具體要求，以作改進，也會加大查察力度。在2022年進行的55宗查察項目，有14宗交予調查部跟進，而2020年及2021年則共有33宗。

黃天祐指出，關注是否有會計師行重視利潤而輕視質素、內部資源配置不足等問題，雖然會財局無法規管會計師行收費及事務所文化，但若審計缺失問題嚴重，未來會交由局方紀律部門懲處。

願配合海外機構來港工作 美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）據報上月派員來港，審查部分在美國上市的中資概念股底稿。黃氏不評論有關事宜，稱只要本港會計師行的工作屬海外監管機構的範圍，該些海外監管機構就有機會來港工作，是常規的監管工作，正如會財局年度的查察工作一般，強調查察是恒常工作，以確保審計質素，不代表涉及違規行為，局方亦會願意配合。

另外，會財局之前向內地獲取審計工作底稿需時約9至11個月。他表示，與內地的財政部監督評價局緊密合作，現已能恒常取得企業存放在內地的工作底稿在港作調查之用，而今年4月曾訪京與相關部門商討，相信之後獲取工作底稿的時間會明顯加快，強調目前跨境執法工作方向進展理想，有進一步消息就會公布。