北水連續3日沽貨 港股尾市升幅縮

港股周二在人民幣匯價回升下繼續向上，可是未擺脫尾市升幅顯著收窄的格局，並且連續第15日總成交額不足1,000億元，「北水」亦連續3日走資。

恒生指數早段反覆向上，曾升326點，高見18,806點，惟午後再有回吐，收市僅升180點或0.97%，報18,659點。國企指數升60點或0.97%，收報6,295點；科技指數升57點或1.46%，收報4,003點。

港股總成交額僅約840億元，港股通再錄得淨賣出20.78億元。

淡馬錫全年投資虧損5% 另一方面，新加坡主權基金淡馬錫於今年3月底止年度錄得負回報5.07%，為2016年之後最差。首席投資官羅錫德（Rohit Sipahimalani）稱，宏觀經濟依然充滿挑戰，「要令通脹受控，經濟難免衰退」，本財政年度不會急於下注投資，但準備好在出現調整時加碼。

淡馬錫在3月底的中國資產佔比按年持平於22%。談及中美關係，羅錫德謂「只有一個方向……你應該留意那些不是中美磨心的公司」。

瑞銀財富管理投資總監辦公室稱，中資股估值正處於周期低點，投資者持倉亦較低，但企業盈利持續改善，因為繼續看好，預期年底前反彈幅度達到雙位數，青睞消費、互聯網、材料和工業這些受惠中國經濟復甦的板塊，以及有望持續提升股本回報率（ROE）的國企、股息率較高的股份。