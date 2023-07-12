亞洲新股戰愈演愈烈

先正達傳滬籌650億稱王 台灣IPO料10年最多 亞洲區內新股活動持續活躍，市傳華爾街銀行正為籌備於上海掛牌的農業科技巨頭先正達尋找投資者，其集資額或達650億元人民幣，有望成為今年全球規模最大宗首次公開招股（IPO）活動。台灣證券交易所則預期，今年新股數目將反彈至10年以來最多。香港新股市場能否追回上半年的失地，自然也是市場焦點。

對沖基金增持中國股票 數據也顯示資金正重新關注中國資產。美資券商高盛統計，在截至7月6日止的過去一周，環球對沖基金增持中國股票組合，是7周以來首見，相信是與內地政府推出提振經濟措施，令對沖基金經理決定降低淡倉持股比重，並增持中國股票。在11個中國股票類別之中，投資者淨減持健護、金融、通訊及地產等類別，增持電商及交易所買賣基金（ETF）資產。

日本新股半年回報75% 回說好可能是今年A股市場巨星新股的先正達，其上市申請於6月獲上海證券交易所審議通過。消息指，花旗、滙豐、摩根大通和瑞銀等外資投行，正協助先正達引入外國投資者，包括基礎投資者，並已與歐洲和中東等地區的主權財富基金聯繫，以了解他們的興趣。不過，有關商討仍在進行中，最終有哪些投行參與承銷工作，可能仍有變化。

事實上，亞洲區內新股活動上半年跑贏環球，共有371宗新上市，共籌39.4億美元，無論上市宗數或集資額計，均佔全球約六成。有外媒統計指，日本今年上半年新股平均回報達75%，冠絕亞洲市場，並預計日本新股市場或會繼續吸引投資者入市。

台灣加權指數上半年累升約20%，在區內僅次於日本股市。台灣證券交易所董事長林修銘接受外媒訪問時表示，市場已消化經濟今年將會放緩的事實，相信市場對未來預期並不悲觀。同時估計，今年申請上市的新股主要來自電動車、雲端計算及生物科技行業，數目有望按年大增50%至40家，是2013年以來最多，預期台交所為科技創新型公司所設立的創新板，今年送件申請的新股將較去年8家倍增。

另一方面，內地醫療器械公司健適醫療（Genesis MedTech Group）據報最快於明年在香港上市，計劃集資最多5億美元（約39億港元），並已委聘中信証券、高盛及大摩作為上市顧問。有指該公司曾考慮今年上市進行IPO，但最終將計劃推遲，而集資規模將按市況再調整。

在港上市的科倫博泰首掛做好。 亞洲市場新股上半年平均回報