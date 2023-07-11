經濟幣策一團糟 美元霸權走末路

自1971年美元與黃金正式脫鈎，「美金」一詞正式走入歷史，支持美元匯價穩定的布列頓森林體系解體，再發展出「石油美元」體系，成就逾半個世紀的美元霸權。美國靠着軍事與金融霸權收割全球發展的成果，損人而自肥。可這些年美國經濟缺乏改革，競爭力每況愈下，在國際的影響力大不如前，加上在俄烏戰爭濫用金融制裁，天量債務嚴重透支美元信用，這一系列因素促成全球「去美元化」。隨着美國高通脹常態化，但緊縮貨幣政策在經濟面臨衰退下到了拐點，美元貶值周期將到臨，結合地緣政治變化與數碼貨幣的發展，促使全球貨幣體系圍繞「去美元化」這一主題重塑新秩序。

作為全球外匯市場的霸主，美元一直都是最堅實的避險貨幣，其避險作用甚至被認為優於黃金。2020年初新冠疫情剛於全球肆虐，引發各國金融市場暴跌，可疫情期間還是唯獨美元走強，正反映美元唯我獨尊的地位。

然而，聯儲局以抗通脹為由，激進加息，造就美元一匯獨強，卻遇上今年3月爆發銀行業危機，暴露美國金融業問題，市場陷入恐慌之際，美匯指數未見明顯反彈，而且不久之後更開始「陰跌」。巧合的是，中國也差不多在同一時間開始積極與各國簽署貨幣互換協議，甚至打入中東市場，「石油人民幣」謀登國際舞台。如是者，「去美元」不再是空口說白話，而是正在發生的事實。

不過，正所謂「爛船都有三斤釘」，美元霸權風行數十載，人民幣要在短時間內取替美元，既不合邏輯，也沒有實際理據支持。再者，要讓各國減持美元，那麼必定要有具足夠說服力的理由，畢竟歐洲、日本、南韓等作為美國盟友，暫毋須擔心遭受金融制裁，甚至他們本身也能從美元霸權獲取好處，比如日本就是美國最大的「債主」，靠持有美債收息，日、美在亞太地區的戰略關係，路人皆見。

理論上，假如真的出現全面的「去美元化」，那麼必然是因持有美元會招致損失。這情況反映美元處於長期貶值的周期，任何人只要持有美元，就意味着無時無刻都在輸錢，那麼不論是個人、投資機構，甚至各國的中央銀行，減持手頭美元也是順理成章。

美元可能正處於這樣的一個「長期熊市」之始，此乃不少華爾街大行的觀點。畢竟美國仍在加息，利率上升理應繼續推高美元匯價，但現實卻是美國經濟展望悲觀，國際影響力下降，美元匯價卻升不起來；加上美元的避險功能褪色，也是美元升勢強弩之末又一原因。隨着聯儲局有很大機會在明年減息，加上美國在疫情期間大舉印發鈔票，「供應愈多，價格愈低」乃是最基本的經濟定律，種種迹象都預示美元處於大型跌浪的開端。

正如歷史上各個朝代的衰亡，霸權的隕落總是一個漫長過程。即便美元將走下全球貨幣霸主之台，成為多個國際儲備貨幣的其中一員，所需要的時間可能以十年計，期間中國與亞洲崛起、數碼新經濟興起等多條新戰線的賽果，就成為全球去美元化速度的變數。