輪商精選：騰訊受追捧 好友吼17347
內地昨公布多個重要經濟數據，上月工業生產者出廠價格指數按年跌5.4%，見超過7年的最大跌幅，而同期通脹持平並低過市場預期。有大行認為，數據或反映內地經濟未來進入通縮的機會增加，料中央有機會出台刺激經濟措施及放鬆監管等，全年有機會保持輕微的通脹。
港股周一現技術反彈，高開後一度抽升試近18,800點水平，數據公布後大市升幅顯著收窄，收升114點，報18,479點。投資者近日在指數的部署上以較短線為主，上周恒生指數回試近18,300點水平，有較多資金流入建好倉，淡倉則有流出獲利的情況。
看好恒指 考慮65625
技術上，恒指10天平均線現處於18,900點水平，支持方面可留意近18,000點位置，欲作兩手準備，可留意上述的波幅作部署。恒指牛證可參考65625，收回價18,050點，明年9月到期，實際槓桿32倍。看淡的話，可留意恒指熊證68552，收回價19,150點，2025年12月到期，實際槓桿29倍。
報道指，公司旗下《PUBG Mobile》海外總收入突破40億美元，重回增長榜首。投資者欲追好倉，可留意騰訊認購證17347，行使價390.6元，10月到期，實際槓桿10倍；對沖選擇可留意認沽證15566，行使價288.68元，12月到期，實際槓桿7倍。
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