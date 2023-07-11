未補價居屋：山麗苑再現銀主放盤

樓市仍有隱憂，連入場門檻低的新居屋，近日都連環出現銀主盤。開售僅約兩年的粉嶺山麗苑，於過去兩個多月再有同類放盤，一房單位於未補價第二市場以意向價157萬元放售。

市場消息透露，上述單位為B座中層戶，實用面積約292方呎，有裝修，意向呎價約5,377元。據了解，單位於2021年以157.14萬元購入。而上址放售後市場反應踴躍，僅兩日已截收意向。

屏欣苑450萬易手 事實上，同屋苑4月中已有銀主盤放售，為C座中高層1室，實用面積約287方呎，放盤不足一周，於第二市場以153.6萬元售，呎價約5,352元。由於屋苑仍有禁售限制，第二市場不可以高於購入價轉售。

新居屋向來受市場追捧，惟近日都要減價。利嘉閣蕭啟諾稱，7月天水圍居屋市場錄約10宗買賣，包括屏欣苑A座低層4室，實用面積約447方呎，5月以500萬元未補價放售，獲多組客睇樓，6月降至475萬元，外區白居二客議價後，以450萬元購入，呎價約10,067元。原業主以約218.1萬元一手購入，帳面獲利231.9萬元，賺幅逾一倍。