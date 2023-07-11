租賃成交：嘉湖三房呎租僅12.6元

天水圍新盤入伙後，區內藍籌二手屋苑嘉湖山莊租金受壓，屋苑一個三房連套房單位僅以每月8,000元租出，呎租僅約12.6元。

祥益謝利官表示，上述單位為樂湖居3座低層B室，實用面積約633方呎，租客為區內客，為了鄰近家人居住而租用上址。但值得留意是，上述月租不包括管理費及差餉等開支，租客須每月另付約2,000元予業主。

內地生1.25萬租NOVO LAND 事實上，市場入伙盤租賃交投活躍，中原鍾宏遠稱，屯門NOVO LAND第1B期Bergen第1座中層C室一房戶，實用面積約297方呎，獲同區就讀大學的內地學生以每月1.25萬元租用，並預繳半年租金，呎租約42.1元。

另外，美聯林靖如稱，沙田星凱‧堤岸3座低層D室，實用面積約677方呎，三房間隔，減租1,000元，以每月2.7萬元租出，呎租約39.9元。

此外，將於8月入伙的西南九龍維港滙III再錄預租，中原伍嗣鵬表示，該盤1B座高層C室，實用面積約317方呎，一房間隔，成交月租1.8萬元，呎租約56.8元。