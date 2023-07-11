商業地產：甲廈空置1350萬呎新高

全球經濟放緩及持續加息，拖累香港商廈市場租賃需求向下，加上供應量上升，空置情況惡化。代理行一份報告指出，今年上半年本港整體甲級寫字樓總空置面積增至1,350萬方呎，空置率按季升約0.4個百分點至約15.7%，兩數字均創歷史新高。

世邦魏理仕最新發表的《2023年上半年香港商業房地產市場觀點》指出，今年上半年甲廈租賃量雖達2022年全年約一半，但第二季的總租務交投量，較首季下跌約26%至78.6萬方呎，淨吸納量回落至負數，拖累上半年出現約27.67萬方呎負吸納量，同時，將總空置面積及空置率推至新高。

至於上半年整體甲廈租金亦累挫約2.2%，第二季租金較首季也下跌約0.5%。該行香港顧問及交易服務─辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩料，空置率將進一步上升，租金會輕微下跌。

商舖空置率3年最低 另外，第二季零售租賃市況保持強勁，上半年零售樓面租賃量約87萬方呎，為有紀錄以來的半年最高，期間新增租賃中，餐飲業佔約32%最多。今年上半年零售商舖空置率下降約1.8個百分點至約11.6%，為2020年第一季度以來最低水平，銅鑼灣降至約7.9%。而核心區街舖租金半年亦增長約3.1%。世邦魏理仕香港顧問及交易服務─商舖部資深董事兼主管溫運強預計，下半年核心區街舖租金將進一步上漲約3至5%。

此外，消息稱，資深投資者羅守輝持有的荃灣荃威花園一期商場地下連2樓部分，總面積約38,013方呎，市傳以約1.75億元易手，呎價逾4,000元。物業租客為護老院，月租約115萬元，租金回報逾7厘，該舖約10年升值約六成。