產經

新盤消息：滙都I加推63伙 折實每呎1.38萬

關堡林（左）稱，滙都I的準買家以自用客為主。 關堡林（左）稱，滙都I的準買家以自用客為主。
關堡林（左）稱，滙都I的準買家以自用客為主。
新界西細價盤收票不俗，發展商順勢加推單位。泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I，昨日已上載價單2號，涉及63伙，折實平均呎價約13,857元，較上周推出的首張價單13,747元稍高約0.8%。
該集團執行董事關堡林稱，會視乎市場反應，預計短期內公布項目銷售安排。項目過去3日共接獲約1,479張入票，按兩張價單共188伙計，暫超額約6.9倍。若按地區劃分，票源集中於屯門、天水圍及元朗等，佔整體約八成。
HENLEY PARK收8384票
滙都I價單2號的單位包括41伙一房戶、19伙兩房戶及3伙三房戶，實用面積由287至498方呎，已包括4伙連平台戶或連天台特色戶，折實價452.7萬至714.4萬元，折實呎價13,392至15,774元。是次入場戶為第1座1樓A07室一房戶，實用面積287方呎，連159方呎平台，折實呎價約15,774元。
港島鐵路盤積極部署加推，嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，擬短期上載銷售安排。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊指，項目受惠於放寬按揭措施，對銷情有信心，加推單位或會加價，有機會周末作首輪銷售。為配合樓盤銷售部署，中原於黃竹坑道開設項目專門店。
市區新盤展開次輪銷售，恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，今日以價單形式發售82伙，昨日截止認購共收8,384張入票，超額認購約101倍。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，剛過去周末有大量睇樓客到項目現樓參觀，而自金管局放寬按揭後，將發售的向海一房單位及兩房連衣帽間單位均受惠於新措施，相信次輪銷情理想。
東環加價重售7個單位
至於同系發展的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna昨以招標形式連沽3伙連花園特色戶，成交金額逾1,850萬元。
新鴻基地產(00016)的東涌東環I及東環II，昨日修改價單及上載銷售安排，落實周五起重新發售7伙曾終止交易單位，按定價計，該批單位已提價約13至47%。包括6A座3樓6室，實用面積483方呎兩房，定價由2015年的526.32萬元，上調至771.46萬元，加幅約47%，折實價約694.31萬元。此外，長實集團(01113)馬頭角君柏同日招標發售曾終止交易的5座18樓A室。
林達民指，HENLEY PARK今日次輪發售82伙。林達民指，HENLEY PARK今日次輪發售82伙。
林達民指，HENLEY PARK今日次輪發售82伙。
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