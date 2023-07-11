新盤消息：滙都I加推63伙 折實每呎1.38萬

HENLEY PARK收8384票

滙都I價單2號的單位包括41伙一房戶、19伙兩房戶及3伙三房戶，實用面積由287至498方呎，已包括4伙連平台戶或連天台特色戶，折實價452.7萬至714.4萬元，折實呎價13,392至15,774元。是次入場戶為第1座1樓A07室一房戶，實用面積287方呎，連159方呎平台，折實呎價約15,774元。