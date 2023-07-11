新盤消息：滙都I加推63伙 折實每呎1.38萬
新界西細價盤收票不俗，發展商順勢加推單位。泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I，昨日已上載價單2號，涉及63伙，折實平均呎價約13,857元，較上周推出的首張價單13,747元稍高約0.8%。
該集團執行董事關堡林稱，會視乎市場反應，預計短期內公布項目銷售安排。項目過去3日共接獲約1,479張入票，按兩張價單共188伙計，暫超額約6.9倍。若按地區劃分，票源集中於屯門、天水圍及元朗等，佔整體約八成。
HENLEY PARK收8384票
滙都I價單2號的單位包括41伙一房戶、19伙兩房戶及3伙三房戶，實用面積由287至498方呎，已包括4伙連平台戶或連天台特色戶，折實價452.7萬至714.4萬元，折實呎價13,392至15,774元。是次入場戶為第1座1樓A07室一房戶，實用面積287方呎，連159方呎平台，折實呎價約15,774元。
市區新盤展開次輪銷售，恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，今日以價單形式發售82伙，昨日截止認購共收8,384張入票，超額認購約101倍。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，剛過去周末有大量睇樓客到項目現樓參觀，而自金管局放寬按揭後，將發售的向海一房單位及兩房連衣帽間單位均受惠於新措施，相信次輪銷情理想。
東環加價重售7個單位
至於同系發展的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna昨以招標形式連沽3伙連花園特色戶，成交金額逾1,850萬元。
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