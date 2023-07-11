樓市難救 二手悲愁

帝琴灣賣950萬返6年前 弦海輸18% 政府放寬物業按揭成數，無助疲弱的樓市，二手住宅樓價繼續向下。馬鞍山帝琴灣有套三房單位僅以950萬元轉售，呎價跌穿一萬元之餘，更屬約6年前價位。而屯門弦海不足一周內連錄蝕讓個案，有開放式單位以310萬元售出，約5年樓價帳面貶值逾18%。

世紀21奇豐莊瑞生表示，上述帝琴灣凱弦居8座低層F室，實用面積約1,031方呎，成交呎價約9,214元。據了解，屋苑由2020年底至今，成交價從未低於千萬元，而上址對上一層單位，於今年初樓市低潮期間，連車位以1,080萬元轉手，扣除市值約100萬元車位，最新成交單位做價比當時仍低約3%。

囍滙低估價一成轉手 港島樓近期都錄低價成交。美聯鮑頴鴻稱，灣仔囍滙2座低層N室，實用面積約348方呎，開放式間隔，最初於去年第三季叫價約838萬元放售，隨着市況已降價至750萬元吸客，早前獲同區上車客以745萬元購入，呎價約21,408元，較銀行估價低逾一成。

蝕讓潮持續，業主仍要以低於購入價出貨。沙田第一城連錄損手個案後，弦海亦再現蝕本成交，祥益古文彬指，該盤中層Q室，實用面積約216方呎，獲區內用家承接，呎價約14,352元，略低於市價。原業主於2018年以約379萬元購入，帳蝕約69萬元。同屋苑另一個開放式單位，上周售340萬元，約4年帳貶近26%。

有消息指，同區叠茵庭中低層單位，實用面積約381方呎，市傳降至490萬元沽，呎價約12,861元。單位約兩年帳貶近15%，若連辣招稅料損失逾130萬元。

LP6一房虧損42萬 將軍澳日出康城情況相若。中原柯勇表示，LP6的3座高層G室一房戶，實用面積約377方呎，以610萬元易手，呎價約16,180元，原業主於2019年4月以652萬元購入，轉手帳面蝕42萬元。

事實上，部分買家以新措施入市。美聯鍾家豪表示，荃灣爵悅庭南爵軒中層A室，實用面積約475方呎，原先開價800萬元，有剛取得香港永久居民身份證的買家，見政府放寬按揭，不申請按保下，首期支出由四成降至三成，遂議價後即以748萬元購入上址，呎價約15,747元，付出首期由299.2萬元減至224.4萬元。

近日二手市場成交個案