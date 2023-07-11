簡訊一覽
●東風集團(00489)公布，6月汽車銷量17.91萬輛，按年跌25.68%；產量15.59萬輛，減少37.14%。今年首6個月，累計汽車銷量94.54萬輛，按年下降23.39%；累計產量98.61萬輛，跌20.26%。
●耀才證券(01428)公布，截至今年6月底止首財季，未經審核綜合稅後純利約1.36億元，按年上升約12%。
●諾輝健康(06606)發盈喜，預期今年上半年毛利介乎7.3億至7.53億元（人民幣‧下同），按年飆升2.94至3.07倍；至於總收入則介乎7.99億至8.37億元，按年增長2.54至2.7倍，主要是旗下產品「常衛清」、「噗噗管」及「幽幽管」的收入及毛利增加。
●中國電力(02380)發盈喜，預計今年上半年純利約達18億至20億元人民幣，按年上升約1.12倍至1.35倍。
●虛擬保險公司OneDegree表示，今年上半年，家居保險保費收入按年大幅增長6.3倍。副行政總裁周美華認為，家居保險應該照顧家庭的每一日需要，故特別加入電器維修保障。
●硅谷銀行（SVB）母公司SVB Financial起訴美國聯邦存款保險公司（FDIC），要求追回遭FDIC扣起的19.3億美元資金。訴訟文件稱，FDIC以第三方索償要求為由，拒絕將資金歸還予SVB Financial，但迄今仍未有任何索償個案，而且扣起資金阻礙了SVB Financial的重組。
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