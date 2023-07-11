●硅谷銀行（SVB）母公司SVB Financial起訴美國聯邦存款保險公司（FDIC），要求追回遭FDIC扣起的19.3億美元資金。訴訟文件稱，FDIC以第三方索償要求為由，拒絕將資金歸還予SVB Financial，但迄今仍未有任何索償個案，而且扣起資金阻礙了SVB Financial的重組。