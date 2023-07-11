騰訊「食雞」海外收入增27%

Sensor Tower指出，隨着《PUBG Mobile》新賽季開啟、系列活動更新，以及《Battlegrounds Mobile India》重返印度市場，其於6月已登頂成為「中國手遊」海外下載量排行榜的首位。截至2023年6月，該遊戲在海外的總收入已突破40億美元。

39遊戲商月吸147億 6月中旬，由騰訊光子工作室研發的開放世界生存手遊《黎明覺醒：生機》（Undawn）海外版正式上線，憑藉玩家對末日題材手遊的喜愛和豐富的建造、駕駛等野外生存玩法，該遊戲海外收入激增，躋身增長榜第八名和下載榜第二名。只不過該遊戲推出時間只有半個月，暫時仍無緣躋身海外吸金榜。

數據顯示，6月39家中國遊戲公司共吸金18.9億美元（約147.42億港元）；佔全球首百位手遊發行商總收入約38.6%。

值得留意的是，騰訊的海外遊戲表現雖然仍略遜於米哈遊，但在內地市場卻依然獨領風騷。騰訊旗下兩大王牌遊戲《王者榮耀》及《和平精英》都成為6月中國App Store收入最高的兩款遊戲。整體而言，騰訊依然是全球收入最高的中國手遊發行商，繼續力壓米哈遊。