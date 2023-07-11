需求堪憂 油價曾挫逾1%

沙特阿拉伯及俄羅斯已承諾8月會加緊減產，惟內地經濟數據疲弱拖累國際油價低位徘徊，紐約期油及布蘭特期油周一受壓，每桶分別低見72.97美元及77.55美元，跌1.2%及1.17%。

德商銀削今明年預測 正當油價在產油國減產維穩及中國需求堪憂之間搖擺，德國商業銀行基於經濟前景未許樂觀，把紐油及布油今年底預測分別降至80美元及85美元，明年預測亦分別削至85美元及90美元。摩根士丹利早前更預告全球原油供應過剩會持續到明年上半年。

不過，券商對煤價審慎樂觀。中金稱，內地增產潛力有限，原因是今年以來煤礦生產安全事故影響產量，隨着保供應的壓力緩解，主要產區有條件基於安全考慮減慢生產節奏，況且內地和國外的煤價差距已有所收窄，或削弱煤炭企業進口的意欲。

更重要的是，內地追求「碳中和」，新煤礦項目的審批將會變得較為審慎，若再考慮一個項目的建設周期，可以預期內地未來5年投產的項目對供應的影響可能相對有限。

中金看好下半年煤價 另一方面，隨着用電旺季來臨，內地全國日均用量將進入升軌，固然以當前工業恢復元氣需要更多時間，煤炭需求未必會顯著高於市場預期，但應該可以有溫和復甦，連同以上供應制約，煤價下半年會得到支撐。

基於「碳中和」國策限制內地煤礦投資，煤炭供需又大致平衡，中金相信，煤炭股現金流有望保持充裕，可以維持甚至增加派息。