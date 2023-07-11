日本尿片原料廠 傳進軍車用電池

全球電動車發展火熱，不少投資者都想加入其中分一杯羹。市傳製造尿片原料的日本化工廠日本觸媒（Nippon Shokubai）正開拓新戰線，擬在車用電池市場另覓商機。至於當地車企山葉發動機（Yamaha Motor）總裁日高祥博則強調，發展氫能是未來的大趨勢，並帶頭建立測試電池技術、氫及碳中性燃料的設施。

日本傳媒報道，日本觸媒作為全球頂尖高吸水性樹脂（SAP）生產商，正把事業重心轉向已註冊商標「Ionel」，亦即車用鋰離子電池電解鹽，能幫助鋰離子電池在極端溫度下的操作，大幅提升電動車的續航力。消息指，該公司正計劃投資海外工廠，並擬在2025年前提高Ionel的產量8倍。

事實上，日本觸媒已斥40億日圓（約2.2億港元）入股一家內地車用電池電解質製造商，又預計2025年前，可於當地擁有生產1.2萬公噸的Ionel產能。此外，該公司與法國化工業者阿科瑪（Arkema）合作，透過合資公司在歐洲市場推出Ionel。

吉汽極氪或今年闖中東 日高祥博最新表示，繼續支持氫作為實現碳中和的選擇，「因其既清潔又可行」，並繼續開發氫作為燃料來源，又強調世界正朝這個方向發展，他們亦會為此作大規模開發。