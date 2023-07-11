台積電上月收入減11% 少過同業

世界最大晶片代工商台積電6月份收入按年倒退11.07%至1,564.04億元新台幣，第二季累計按年跌9.97%至4,808.41億元新台幣，勝市場預期，按照公司公布次季業績指引時所使用的匯率假設來推算，該企上季營業額約159.53億美元，接近指引範圍上限。

事實上，面對半導體行業全球範圍的不景氣，挾着最尖端工藝的台積電確實做到管理層所言收入跌幅小於同業。專注成熟製程的台灣晶片代工「二哥」聯華電子上月收入按年跌幅進一步擴大至23.23%，僅190.56億元新台幣，次季收入按年大跌21.87%。

三星擬攻氮化鎵市場 現在台積電的死敵已經由聯電變成南韓的三星電子。三星為求從台積電手上奪去全球晶片代工「一哥」的寶座，正開拓新的戰線，據報三星準備2025年開始8吋的氮化鎵（GaN）晶圓代工服務，主攻消費電子、數據中心及汽車的功率半導體，以控制有關產品的電流。

氮化鎵是第三代半導體之一，耐用及能耗優於矽（硅），它與原料金屬鎵正是中國下月開始管制出口的物資。儘管南韓官員上周曾稱官方的礦物資源公社有40天左右的鎵礦儲備量，並有其他供應來源，但鎵價上周已因為中方管制的消息暴漲27%。