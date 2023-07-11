主權基金10年首蝕

憂債務重不利美元 吼新興債券黃金 美國聯儲局為收拾通脹「爛攤子」急劇加息，禍及全球主權基金。景順最新調查表示，由於利率飆升及上市資產價格大幅下跌，去年主權基金平均虧損3.5%，是自2013年該行發布研究以來的首次虧損，且高達86%主權基金認為，未來10年通脹將較過去10年為高。不僅如此，愈來愈多國家擔心美國債務不利美元的地位，並將黃金儲備運回本國，防範類似西方制裁俄羅斯的風險。

景順調查涵蓋了85隻主權基金及57家央行，管理資產總額達21萬億美元（約163萬億港元）。調查顯示，不少主權投資者正打算增加債券配置，尤其是新興市場和高收益債券，反映債券市場去年受加息衝擊之後正逐步收復失地，皆因主權投資者為債市提供了支持。

值得留意的是，一批主權投資者亦正根據通脹高企、地緣政治和氣候風險上升等宏觀因素，調整投資組合，並重拾對新興市場的興趣。

71%主權投資者預期，未來3年新興市場表現將與已發展市場相若，甚至跑贏後者，29%投資者有意於今年增加對亞太區新興市場的配置，視其與北美為最受青睞的投資地，比例遠超亞太區已發展市場（15%）、歐洲已發展市場（14%）及中東（8%）。

至於以國家計，76%受訪者認為，印度會是今年新興市場債券投資的理想之選，南韓（56%）緊隨其後排第2位。另墨西哥（51%）、巴西（49%）、印尼（44%）及南非（41%）的吸引力按年計亦有所提升。

此外，調查提及，主權基金重新審視了「固定收益」這一類資產類別，不再視其為「一勞永逸」持倉，而私募信貸、高收益及基建債券均被視為最具吸引力的選擇。

68%調回金儲 比例急增 除了新興市場債券受捧外，黃金同樣被視為避險工具，自去年俄烏戰爭爆發後，以美國為首的西方國家凍結了俄羅斯6,400億美元黃金和外匯儲備的近半數，卻惹起各國央行對此感到擔憂。接近60%受訪者稱，事件提升了黃金吸引力，惟68%受訪者指會將儲備留在國內，較2020年50%的比率大幅高出18個百分點。

「去美元化」方面，憂慮美國債台高築不利美元國際地位的受訪央行比率跳升6個百分點至13%，可是由於苦無其他選擇，不同意美元作為國際儲備貨幣地位未來5年有所減弱的受訪央行比率，也升7個百分點至53%。

僅18%視人幣為儲備貨幣 更甚者，把人民幣視為潛在競爭者的受訪央行比率驟降11個百分點至18%，並有58%預料人民幣5年內不會成為真正儲備貨幣，遠高於去年的29%。

這些央行並非不想提高人民幣的比率，同意「人民幣回報不足」的比率僅21%，可是過半受訪央行認為，增持人民幣的障礙在於政治風險和流動性。

債台高築不利美元地位 人民幣5年內成為真正儲備貨幣