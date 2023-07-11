絲絲講場：招行反擊高盛報告 鬧冇邏輯

招行份澄清相當艱深，要用到咁重語氣去反駁嘅，就係關於測量招行資產潛在損失嘅方法，簡單啲講「條數唔可以咁樣計」，並且強調「以攤餘成本計量的債務工具投資」依家無任何應該披露而無披露嘅風險資產，撥備亦都做到足，預期資產質量會保持優良。

高盛美資行嘅身份搞到單嘢好敏感，但亦都有內地網民覺得，關鍵在於當局點樣化解地方債務問題，如果用行政手段銀行就一定大鑊，經濟唔好銀行都唔會好得去邊。