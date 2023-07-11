絲絲講場：招行反擊高盛報告 鬧冇邏輯
招行份澄清相當艱深，要用到咁重語氣去反駁嘅，就係關於測量招行資產潛在損失嘅方法，簡單啲講「條數唔可以咁樣計」，並且強調「以攤餘成本計量的債務工具投資」依家無任何應該披露而無披露嘅風險資產，撥備亦都做到足，預期資產質量會保持優良。
呢舊嘢講白啲就係債券，係資產負債表入面規模僅次於貸款嘅資產，3月底大嗱嗱成1.61萬億元（人民幣•下同）。
強調嚴謹管理地方債
招行又話，就地方政府融資平台（LGFV）債務問題，一直都嚴格執行相關國策，嚴謹審慎咁管理，融資畀邊個都精挑細選。舊年年底資產負債表內嘅LGFV業務餘額約1,325億元，僅佔貸款總額2.32%，不良率得0.14%，按年跌0.49個百分點，地方政府債券在內嘅地方政府融資遠少過高盛推測，資產優良，風險可控。
高盛美資行嘅身份搞到單嘢好敏感，但亦都有內地網民覺得，關鍵在於當局點樣化解地方債務問題，如果用行政手段銀行就一定大鑊，經濟唔好銀行都唔會好得去邊。
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