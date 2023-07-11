產經

絲絲講場：招行反擊高盛報告 鬧冇邏輯

招行發文反駁高盛唱淡內銀的報告。 招行發文反駁高盛唱淡內銀的報告。
招行發文反駁高盛唱淡內銀的報告。
高盛大膽預告金管局放寬住宅按揭成數可以令香港樓價今年即刻翻生，應唔應驗暫時唔知，家陣肯定嘅就係佢哋上個禮拜連「宇宙大行」工商銀行(01398)都畀「沽售」評級嘅內銀報告辣着好多人，面對各方群起反擊，招商銀行(03968)更加用上「缺乏邏輯」去鬧！
招行份澄清相當艱深，要用到咁重語氣去反駁嘅，就係關於測量招行資產潛在損失嘅方法，簡單啲講「條數唔可以咁樣計」，並且強調「以攤餘成本計量的債務工具投資」依家無任何應該披露而無披露嘅風險資產，撥備亦都做到足，預期資產質量會保持優良。
呢舊嘢講白啲就係債券，係資產負債表入面規模僅次於貸款嘅資產，3月底大嗱嗱成1.61萬億元（人民幣•下同）。
強調嚴謹管理地方債
招行又話，就地方政府融資平台（LGFV）債務問題，一直都嚴格執行相關國策，嚴謹審慎咁管理，融資畀邊個都精挑細選。舊年年底資產負債表內嘅LGFV業務餘額約1,325億元，僅佔貸款總額2.32%，不良率得0.14%，按年跌0.49個百分點，地方政府債券在內嘅地方政府融資遠少過高盛推測，資產優良，風險可控。
高盛美資行嘅身份搞到單嘢好敏感，但亦都有內地網民覺得，關鍵在於當局點樣化解地方債務問題，如果用行政手段銀行就一定大鑊，經濟唔好銀行都唔會好得去邊。
余絲韻
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc