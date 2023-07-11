順豐研港上市 傳籌234億

新股陸續有來！深圳上市的內地物流龍頭順豐控股公布，據現有發展戰略，正對香港資本市場股權融資進行研究諮詢、探討論證等前期工作，惟截至目前尚未確定上市具體時間表，亦未確定具體方案。

順豐同城盈喜 炒高11%

事實上，近期有傳順豐已委聘高盛、華泰證券及摩根大通等投行推進在港第二上市工作，目標籌集20億至30億美元（約156億至234億港元），預料最快於今年內在香港上市。預料上半年按年多賺六成的順豐指，作為內地和亞洲最大、全球第4大綜合物流企業，一直以來為客戶提供高品質、差異化的服務，致力於構建數碼化供應鏈生態。