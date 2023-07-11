順豐研港上市 傳籌234億
新股陸續有來！深圳上市的內地物流龍頭順豐控股公布，據現有發展戰略，正對香港資本市場股權融資進行研究諮詢、探討論證等前期工作，惟截至目前尚未確定上市具體時間表，亦未確定具體方案。
順豐同城盈喜 炒高11%
事實上，近期有傳順豐已委聘高盛、華泰證券及摩根大通等投行推進在港第二上市工作，目標籌集20億至30億美元（約156億至234億港元），預料最快於今年內在香港上市。預料上半年按年多賺六成的順豐指，作為內地和亞洲最大、全球第4大綜合物流企業，一直以來為客戶提供高品質、差異化的服務，致力於構建數碼化供應鏈生態。
同系順豐同城(09699)雙喜臨門，發盈喜預料中期轉虧為盈，更獲券商富瑞上調目標價21%至13.1元，予「買入」評級，昨股價應聲炒上，曾飆12.19%，收升11.55%，報10.52元。
另外，國際藥企默沙東為第二大股東的科倫博泰(06990)今日首掛，公開發售超購0.27倍，一手中籤率約75%，認購兩手穩獲一手；國際發售超額認購約2.4倍。科倫博泰上市前夕暗盤表現各異，於耀才及輝立以招股價60.6元收市，沒有升跌，在富途則收跌0.9%，報60.05元，每手帳蝕55元。
至於昨日掛牌的內地跨省供熱服務公司慧居科技(02481)，股價一度「潛水」7.77%，低見3.32元，最終收市報3.6元，與招股價相同，沒有升跌，全日成交3,717.49萬元。
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