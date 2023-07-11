周大福港同店銷售上季飆64%

同店銷售的計算範圍僅及直營的「周大福珠寶」門店。期內，港澳市場方面，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售按年增長16.9%，黃金首飾及產品之同店銷售按年增長101.1%。

內地增8.5% 續好轉

內地市場上季同店銷售仍按年增長8.5%，連續兩季有所改善，並創2021年末季之後最佳表現。黃金首飾及產品類別同店銷售按年增長9.9%，平均售價為5,500元，按年升3.77%。不過，珠寶鑲嵌首飾的同店銷售卻按年倒退4.1%，而平均售價則於單價較高珠寶的推動下，按年上升15.94%至8,000元。