周大福港同店銷售上季飆64%
周大福珠寶(01929)於截至6月底止首財政季度（即今年第二季）錄得本港同店銷售按年增長64.9%，澳門亦按年上升62.1%，主要是內地邊境口岸重開。值得留意的是，港澳及其他市場同店銷量按年增長36.7%，反觀收入貢獻逾八成的內地市場，同店銷量按年倒退1%，而4至5月份仍有3.6%增長。
同店銷售的計算範圍僅及直營的「周大福珠寶」門店。期內，港澳市場方面，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售按年增長16.9%，黃金首飾及產品之同店銷售按年增長101.1%。
內地增8.5% 續好轉
內地市場上季同店銷售仍按年增長8.5%，連續兩季有所改善，並創2021年末季之後最佳表現。黃金首飾及產品類別同店銷售按年增長9.9%，平均售價為5,500元，按年升3.77%。不過，珠寶鑲嵌首飾的同店銷售卻按年倒退4.1%，而平均售價則於單價較高珠寶的推動下，按年上升15.94%至8,000元。
「周大福珠寶」上季在內地淨增95間門店，6月底達7,364家，港澳則維持於85家。其他品牌方面，內地門店上季淨減11家至230家。
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