港鐵首5月業務改善 滙豐照削目標價

滙豐指出，自從中港通關後，港鐵首5個月的經常性業務有良好的改善，當中商場租戶的銷售表現已回到疫情前逾八成水平，乘客量恢復約90%，而且跨境站重新開放後，免稅店恢復免稅租賃業務，以及廣告收入都見溫和復甦。

此外，圍方及今年第四季推出的港島南區地標式商場THE SOUTHSIDE的預租情況理想，相信可以加強經常性收入來源，抵銷商場租金調整的影響。

今年物業盈利貢獻或轉弱 不過，該行亦提醒，港鐵今年物業發展盈利貢獻或一反過去兩年的強勢，主因日出康城11期、港島南岸第4期、何文田站2期項目的銷售表現不如預期，或影響今年物業銷售入帳成績。另外，其小蠔灣項目缺乏具體的重推計劃也令人失望。

中信里昂上周亦削港鐵目標股價10.63%至42元，主因客流量恢復速度或會放緩，但維持其股份「買入」評級。高盛上周則維持港鐵「買入」的投資評級及目標價49.8元不變，但指出由於今年港鐵缺乏住宅落成交付，預料其上半年純利26億元，按年跌67%。