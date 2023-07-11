中國以外新興亞股吸兩千億

今年以來亞洲區整體股市表現不俗，吸引了不少資金流入，而在亞洲新興市場當中，唯獨中國市場未有受到外資的青睞。外媒統計的數據顯示，今年以來，國際投資者淨買入中國以外亞洲新興市場股票的規模達到254億美元（約1,981.2億港元），有機會創下2016年以來最大的淨流入規模。

印度封王 涉額近半 印度成為亞洲新興市場的「吸金王」，年初至今錄得123億美元的資金淨流入該國股市，佔整體流入的48%；以半導體為主的南韓亦錄得超過79億美元的淨流入，唯一例外的是泰國，淨流出了約33億美元。

M&G Investments亞洲股票基金經理Vikas Pershad表示，考慮到股票市場擴張及盈利增長，印度可能是亞洲長期回報最好的市場。他直言，相比起中國，印度股市似乎更加容易跑贏其他市場。

事實上，許多大型金融機構一直都在「說好印度故事」。高盛近期發表報告，預測到2075年印度將成為僅次於中國的全球第二大經濟體。這背後的增長動力除了人口高速增長之外，還有印度在創新和技術方面的進步、資本投資增加，以及勞工生產力提高。

目前印度是全球第5大經濟體，首4位依次是美國、中國、日本及德國。根據聯合國的預測，印度的人口可能已經超越中國，成為全球最多人口的國家。高盛指出，釋放印度人口紅利潛力的關鍵，在於提高勞動力的參與度；並預期勞動人口將成為印度「建立製造業、發展服務業、擴展基礎設施方面」取得成功的基礎。

長期經常帳赤字惹憂 不過，印度的經濟也有着一些風險，比如長期的經常帳赤字，特別是依賴商品淨進口。高盛則指出，印度經濟主要由內需所推動，與亞洲區其他經濟體普遍依賴出口不同，有六成的經濟增長是基於國內的消費和投資。