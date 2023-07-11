恒指曾飆415點 收市升少截

市場憧憬中國科技行業監管整頓行動告一段落，連同美國財政部長耶倫訪華的消息，一度刺激港股周一曾升逾400點，可是內地經濟數據差過預期，恒指全日升幅縮水至114點或0.62%，收報18,479點，但結束了連跌3個交易日的頹勢。

恒指昨日高開381點，漲幅未幾擴至415點，高見18,781點，之後不斷收窄，午後一度縮至51點，低見18,417點。國企指數同樣升先後回，曾高見6,348點，升149點，收市則升36點或0.58%，收報6,235點；科技指數曾重上4,000點關，全日升43點或1.12%，收報3,945點。

另外，港股總成交額約784億元，主板沽空比率18.52%。「北水」經港股通淨沽出11.98億元。

人幣兌每美元或重上7.1 此外，人民幣兌每美元在岸價收報7.2331，較上一日收市升5點子，離岸價亦曾高見7.2203。投行摩根士丹利表示，若中國更強硬地阻止人民幣貶值，且中央政治局會議帶來驚喜，則離岸人民幣有機會反彈至7.1水平。