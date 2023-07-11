恒指曾飆415點 收市升少截
市場憧憬中國科技行業監管整頓行動告一段落，連同美國財政部長耶倫訪華的消息，一度刺激港股周一曾升逾400點，可是內地經濟數據差過預期，恒指全日升幅縮水至114點或0.62%，收報18,479點，但結束了連跌3個交易日的頹勢。
恒指昨日高開381點，漲幅未幾擴至415點，高見18,781點，之後不斷收窄，午後一度縮至51點，低見18,417點。國企指數同樣升先後回，曾高見6,348點，升149點，收市則升36點或0.58%，收報6,235點；科技指數曾重上4,000點關，全日升43點或1.12%，收報3,945點。
另外，港股總成交額約784億元，主板沽空比率18.52%。「北水」經港股通淨沽出11.98億元。
騰訊則升0.67%至328.8元，惟全日遭「北水」淨沽出6.43億元。至於淨吸「北水」1.14億元的美團(03690)升1.67%，報121.1元。
阿里申報減持內地人工智能（AI）公司商湯集團(00020)。聯交所資料顯示，阿里旗下淘寶控股集團於7月6日場外減持55.57億股商湯股份，每股平均作價1.82元，帳面套現逾10.14億元。阿里在商湯B類股份權益由5.29%降至3.15%。由於低於5%，依例日後再有變動不用公開申報。商湯昨日報1.87元，無變動。
人幣兌每美元或重上7.1
此外，人民幣兌每美元在岸價收報7.2331，較上一日收市升5點子，離岸價亦曾高見7.2203。投行摩根士丹利表示，若中國更強硬地阻止人民幣貶值，且中央政治局會議帶來驚喜，則離岸人民幣有機會反彈至7.1水平。
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