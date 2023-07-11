佳兆業遭提清盤呈請 股價暴瀉一成半

佳兆業稱，呈請並不代表其他持份者的利益，可能損害公司價值，將尋求法律措施以堅決反對呈請，並採取一切必要行動保障公司的合法權利。公司擬繼續與境外債權人保持積極主動的溝通，盡快形成重組方案，向市場公布。

另內媒報道，大連萬達商業管理集團於珠海萬達商業管理集團的股份遭凍結至2026年7月3日，凍結股權數額約為50.72億元。珠海萬達上月才向聯交所遞交主板上市申請。

百大房企銷售年挫28% 內房仍未脫離嚴冬。滙豐指，內地前100大開發商的6月銷售額按年下降28%，意味着內房銷售增長的復甦僅維持4個月，最新數據顯示，內房在6月份更出現由「升轉跌」的轉捩點。以目前銷售情況推算，若6月的銷售額代表市場情緒已跌至谷底，下半年月均銷售額維持目前水平，料全年銷售額將下降11%，但6月的銷售額仍然受惠旺季因素，下半年月均銷售額應該再較6月水平下降10%，2023年全年銷售額將下降16%。

人行鼓勵協商貸款展期 中國人民銀行及國家金融監督管理總局昨傍晚發公告，對於房地產企業開發貸款、信託房貸等存量融資，在保證債券安全下，鼓勵金融機構與房地產企業基於商業性原則自主協商，通過存量貸款展期、調整還款安排等予以支持，促進項目完交付。2024年12月31日前到期的，允許超出原規定多展期一年。2024年底前向專項借款支持項目發放的配套融資，期限內不下調風險分類，經過盡職審查後仍變成不良貸款，涉事人員或機構可免責。公告強調金融機構應依國策保持地產融資合理適度，加強支持保交樓，出清內房風險。