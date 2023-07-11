發改委再會晤民企 聽取訴求 制訂政策

為了解內地不同民營企業的經營狀況，國家發改委昨再度舉行座談會，邀請了不同規模的民企，覆蓋東、中、西部等不同地區，盡可能聽取各方的真實情況。會上民企經營者亦確切反映生產經營狀況和存在的困難問題，以及對宏觀政策落實情況的真切感受。

冀改善溝通交流機制 發改委是次邀請的企業包括隆基綠能、濟民可信藥業、春秋旅遊、驢肉曹餐飲等，是短期內第二度舉行民企座談會。發改委主任鄭柵潔表示，民營企業對宏觀政策的具體感受和結合自身發展實際提出的政策建議，是研究制訂宏觀政策、開展宏觀調控的重要參考。

鄭續稱，對於企業提出的具體訴求，將會積極協調有關方面推動解決。對於宏觀層面的政策建議，將會同有關方面認真研究論證，視情況完善或出台相關政策。

發改委指，下一步將持續完善與民營企業溝通交流機制，選取不同行業、不同規模、不同區域有代表性的企業，深入了解企業經營發展真實情況，多層次多形式聽取意見建議，有針對性地解決企業提出的具體訴求，切實履行宏觀管理和經濟綜合協調部門職責，為民營企業等各類所有制企業發展營造良好的政策環境。

推動國企改革深化 另方面，內媒報道指，內地新一輪國企改革深化提升行動即將揭開序幕，中國鐵建、中核集團及南方電網等央企積極部署。

報道同時引述內地券商分析指出，推進新一輪國企改革深化提升，將以提高核心競爭力和增強核心功能為重點，更大力度打造現代新國企，認為未來央企國企估值有望進一步重塑，低估值、高股息的國企有望被市場重新定價。