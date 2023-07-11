華恐陷通縮衰退惡性循環

上月通脹零增長差過預期 生產物價跌5.4%七年半最甘 中國通縮恐慌加劇！內地6月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌幅擴大至5.4%，再創7年半最大跌幅，就連消費者價格指數（CPI）同月按年升幅也「清零」，兩者皆差過市場預期，反映內部需求持續疲弱。澳新銀行直言，「中國正面對供應過剩」，警告會觸發「通縮與衰退的惡性循環」，敦促當局正視需求不足的問題。

國家統計局數據顯示，上月CPI按年持平，是2021年2月之後新低，即使食品價格按年升幅擴大1.3個百分點至2.3%，亦不足以抵銷非食品價格0.6%的按年跌幅。非食品價格下跌可以解釋為能源價格按年大跌9.3%，拖累工業消費品價格按年下跌2.7%，問題是扣除能源的工業消費品價格仍按年下跌0.5%。服務價格按年漲幅亦回落0.2個百分點至0.7%。不計食品及能源的核心通脹由0.6%放緩至0.4%。

CPI上半年升幅縮至0.7% 至於PPI按年跌幅更進一步擴大0.8個百分點，創2015年12月之後新低，為連續9個月處於收縮區間，主要受石油、煤炭等大宗商品價格繼續回落，以及上年同期對比基數較高等影響。其中，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業、煤炭開採和洗選業價格降幅在14.9至25.6%之間，且降幅均擴大。

總結上半年，CPI按年升幅縮水至僅0.7%，距離官方目標的3%還差一大截；PPI按年則跌3.1%。

周一出爐的超低通脹數據進一步印證中國疫後復甦步伐放緩，可是當局推出刺激措施規模恐怕有限，事關上周召開經濟形勢專家座談會，惟強調實施的政策將會是有「針對性、組合性、協同性」。

大行估出招托樓市降準 大華銀行亦指出，當局推出任何額外刺激措施都可能讓市場失望，因為官方全年經濟增長目標只是5%左右，相信當局可能推出一些較強勁的房地產支持措施，並可能展開另一輪降準（下調金融機構存款準備金率），但不預期會減息。反觀野村相信，人民銀行下半年還會開展兩輪減息行動，每次降0.1厘，並且降準0.25個百分點。

野村指，即使計入暑期旺季帶動服務價格潛在上升的因素，預計本月CPI將按年下跌0.5%，部分原因是去年基數較高。PPI方面，基數效應或帶動本月按年跌幅稍改善至4.5%。觀乎最新的價格數據、中國經濟近期發展及官方冷淡政策反應，該行把全年CPI及PPI預測分別調低至升0.3%及跌3.2%，明年的CPI及PPI亦下調至升1.5%及跌0.8%。另大華銀行估計今年全年CPI只升0.8%，PPI跌2%。

除了2021年出現短暫通縮外，中國自2009年全球金融危機以來，還未經歷過長期消費價格通縮。不過，中信建投相信8月之後CPI有望按年逐步回升。

力拓：家庭儲錢多過消費 澳洲礦業公司力拓集團的董事長巴頓（Dominic Barton）直言，中國房地產行業面臨很大的問題，政府正在尋求新的平衡，更優先考慮高質量增長，把重點放到消費者、服務之類，但這些都不容易實現，「問題是你不能強迫消費者消費，他們只有在有信心時才消費」，目前中國家庭寧願儲蓄多過消費。不過，他重申看好中國的中長期前景，認為基本面足以讓人們對未來前景感到樂觀，始終中國已經走出疫情。

中國生產物價連續9個月處於收縮區間。 內地消費工業物價按年變幅