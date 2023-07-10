券商點股：汽車零件股收入穩陣
華眾車載(06830)主要從事生產及銷售內外裝飾與結構汽車零件、模具及工具、暖風機外殼及貯液筒，以及其他非汽車產品。公司早前公布，旗下寧波華眾塑料已與某全球知名電動汽車製造商達成供貨協議，為該公司在2023至2028年期間陸續上市的新能源汽車提供三電相關產品。
根據協議，產品供貨周期為5年，預計總配套量將達到480萬輛，預計全生命周期內的銷售額約為3.1億元（人民幣‧下同），其中來自中國地區的銷售額約為6,800萬元，來自北美地區的銷售額約為2.42億元。
華眾上望2.8元阻力
從數字估算，預計總配套量平均每年96萬輛，即每月涉及8萬輛，目前全球有此產銷量的電動車製造商，不外乎特斯拉（Tesla）及比亞迪(01211)；而觀乎集團表明將斥資850萬美元在墨西哥建立生產基地，從供應鏈角度，其訂單很大機會來自Tesla。
華眾去年度營業額為19.25億元，單是公告提及的訂單已佔其逾12%，而除財務收益外，參與大廠的訂單及供應鏈，亦有助提升集團的聲譽。華眾股價於第二季基本上保持窄幅橫行，上月下旬卻見走勢及成交異動，似乎有資金收集，現可先行上望前阻力位2.8港元水平，並以2.34港元的前低位作為支持位參考。
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