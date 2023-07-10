券商點股：汽車零件股收入穩陣

根據協議，產品供貨周期為5年，預計總配套量將達到480萬輛，預計全生命周期內的銷售額約為3.1億元（人民幣‧下同），其中來自中國地區的銷售額約為6,800萬元，來自北美地區的銷售額約為2.42億元。

華眾去年度營業額為19.25億元，單是公告提及的訂單已佔其逾12%，而除財務收益外，參與大廠的訂單及供應鏈，亦有助提升集團的聲譽。華眾股價於第二季基本上保持窄幅橫行，上月下旬卻見走勢及成交異動，似乎有資金收集，現可先行上望前阻力位2.8港元水平，並以2.34港元的前低位作為支持位參考。