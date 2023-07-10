向世界「錢」進：2040年恐缺逾千萬勞動人口

日本民間智庫Recruit Works Institute的研究顯示，日本少子高齡化現象快速惡化，預計到2040年，該國可能會面臨1,100萬人的勞動力短缺。醫療保健行業，以及勞工密集行業如交通運輸、建築業的人才短缺問題或會變得更加嚴重，屆時日本需要把外籍工人增至674萬，才能達到年均1.24%的經濟增長目標。

日本美國商會近日亦指，日本缺乏人才的情況正影響旅遊以至金融等行業的增長，若日本經濟進行結構性改革，以及進一步開放以吸引合適人才，將可帶來多元化的技能及新想法，資本市場的活動亦可能會增加50%。

受累薪酬長期偏低 然而，即使日本跟上世界的爭奪人才步伐，推出全新人才簽證，但又能否順利吸引合適人才赴日？分析認為，目前最困擾日本當局的是當地薪酬長期偏低，加上圓匯疲弱，對外國專才欠缺吸引力。

經濟合作與發展組織（OECD）數據顯示，在2002至2022年間，日本的僱員平均薪酬僅增長3.3%，不僅落後於同屬發達國家美國、澳洲、英國同期的24.7%、20.8%和13.6%薪酬增長，更被亞洲區競爭對手南韓的41.7%增幅顯著拋離。從實際所得的薪酬金額看，日本同樣在一眾發達國家中敬陪末席。

日本物價長達20年沒有太大變化，使日本人也不太積極追求更高薪酬，但對於有條件選擇在最具前途和「錢途」地方發展事業的外國專才，自然會把日本放在較後的位置。

再者，從社會文化和制度分析，日本排外的印象早已根深柢固，外國人要融入日本人圈子不易，即使是已在日本工作和生活多年，能操地道流利日語，很可能仍會被土生土長的日本人視作臨時訪客。

此外，外國人要完全適應日本職場的禮儀細節及較長工時甚具挑戰，常見的辦公室政治及「由上而下」的管理方式亦令僱員的不滿指數爆錶。因此，新簽證的搶人才成效還待觀察。