香港寬頻料內地收入3年翻倍

息口急升令投資者渴望高息股，香港寬頻派息卻減半，事關2月底止上半財政年度的已付利息淨額按年大漲1.43倍，導致經調整自由現金流（派息比率為此金額最少75%）按年減少48.64%。

強調加息衝擊可控 楊主光接受本報專訪時強調，息口上漲的衝擊「可控」，指住宅寬頻客戶很多簽約36個月，整體平均合約期約29個月，乃如同「印銀紙」的經常性收入，這種穩定的現金流令公司有條件向銀行爭取更好的融資條件。公司之前稱會提高利率對沖比率至50%左右。

不過，派息要增長歸根究柢還是服務收入要持久地成長。即使本港電訊收入有人口和企業遷出等陰霾，「我唔覺得服務收入會持續跌，通番關漫遊實升……寬頻齋駁線就實跌，但客戶有Wi-Fi、娛樂、保安等唔同需要，一次過綁埋平過幾張單拆開，迄今呢個策略係成功。」

服務收入靠ICT推動 長遠而言，服務收入更多會由ICT推動，它會與傳統通訊業務綑綁，第二財季亦見企業方案訂單回升，這些合約的收入會陸續入帳並反映於業績上。競爭優勢來自坐擁香港3個寬頻網絡的性能優勢，跟設備廠商的合作關係可降低客戶的系統安裝成本，同時有充裕的相關人才，不囿於服務單一行業，既可應付不同客戶的需要，其挑戰性與共同擁有人制度能激勵他們。

楊主光表示，內地經濟雖然不如預期，但總好過疫情時，而且正是因為企業要設法節省開支，營運才要數碼化，但他們往往沒有相關人才，這時候可向他們提供方案和支援，同時幫助內地企業進駐香港及新加坡拓展海外業務，或為進軍內地的港企或外企服務。上半財年內地收入按年增長約2%至5.44億元，企業服務收入約15%來自內地，客戶包括福士、寶馬和4大會計師樓等跨國企業。

他強調，憑着供應鏈聯繫與迎合客戶需要的技術，兼且生意額和滲透率尚低，內地收入3年增長一倍的目標可以實現，「總有公司要我哋呢啲ICT公司去支援……客戶用開我哋，點解搵過第二間（大搞ICT的內地國營電訊商），試多次啲服務？」

就ICT業務毛利率25%，遠低於寬頻的75%，楊主光認為應以盈利金額論事，「100蚊生意我賺75蚊，依家收多100蚊賺25蚊，盈利100蚊，何樂而不為，但你就話我毛利率得番50%！」ICT毛利率會較波動，因為產品銷售的收入佔比有高有低，但現在更多擔心應接不暇，實際上已能挑選毛利率較高的項目去做，ICT毛利率有改善。

本港寬頻份額續擴 I Squared Capital透過同業環電的收購要約告一段落，原因是否對方低估公司價值？「我唔反對你咁講，哈哈，但唔係我講嘅！」

楊主光認為，公司在本港住宅寬頻市場的份額「追住龍頭」，並將由36%進一步擴大，商業市場的客戶亦會隨地域擴大，現在專注推動盈利增長，對公司和股東均有利。對於股價下跌，「我12蚊有增持，9蚊、5蚊又增持，之後嘅共同持股計劃亦會參與。」

電訊股股息回報率比較