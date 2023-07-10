螞蟻估值5671億 較3年前縮70%

螞蟻準備接盤投資者持股最多7.6%，而不是讓他們完全撤出套現，背後為公司高層的兩大股東杭州君瀚及杭州君澳，其自然人股東已自願放棄參與回購。而阿里本身正考慮是否參與回購。

跟螞蟻一樣遭監管部門重點整肅的滴滴出行則於昨日披露今年首季業績，收入按年增長19.14%至427.12億元，虧損按年縮窄92.87%至11.6億元。即使內地經濟復甦尚未牢固，收入佔比逾九成的中國出行分部（以內地召車為主），首季交易量達到23.25億單，按年增長14.36%。

中國出行分部在經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）層面上扭虧為盈，賺10.41億元，原因包括去年同期有80億元的監管罰款入帳拉低基數，海外及新業務的經調整EBITA虧損亦分別按年縮窄83.89%及37.68%，至1.82億元及14.27億元。滴滴稱，擬向內地的乘客和司機提供更多元化且更廉宜的產品，同時加緊海外業務的投資，探索更多出行服務和選擇性地進軍新的地區。