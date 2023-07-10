Ｘ會員店擬擴展二三線城市

近年會員制超市在內地興起，盒馬X會員店總經理孫碩坦言，行業競爭激烈，雖然盒馬X會員店屬後來者，但與其他國際企業的競爭對手對比，盒馬X會員店更了解中國人的消費需求，而會員數目在過去兩年的增長速度「非常快」，未來會考慮進一步拓展至二、三線城市。

他直言，若要比較進口貨，「肯定不是我們的競爭長板」。公司依託盒馬鮮生基礎、集團的大量採購、完善的供應鏈等，能提升開發新品的速度，而商品也會因應地區進行本土化策略，更具本地特色，滿足不同消費者的口味。

開業近3年 內地共9店 盒馬X會員店首家門市於2020年10月在上海開業，現時在內地共有9間店，其中3店家在北京、蘇州和南京，其餘位於上海。

孫氏指，旗下自有品牌「盒馬MAX」主打家庭用戶，以大包裝、高性價比作招徠，若以同類產品計，比盒馬鮮生店更便宜。消費者通常用以囤貨，故每張單消費額較高，但消費頻率比其他兩個業態「盒馬鮮生店」、「盒馬奧萊店」低。

他提到，現時整體存貨單位（SKU）達3,000至4,000，自有商品佔比逾四成。由於X會員店面積基本介乎一萬至兩萬方米，故門市一般不會位於「很市中心」，並以「實體門店消費為主，網上購買為輔」的發展策略，後者覆蓋門店周邊5公里地區，最快一小時送達。