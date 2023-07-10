奧萊做街坊生意 價格親民

內地經濟復甦步伐不如預期，消費者對商品的價格敏感度更高。盒馬奧萊專項負責人樊曉潔表示，奧萊店以折扣店模式運作，透過極具性價比的價格，捕捉消費者需求，能覆蓋更廣泛客群，並與盒馬鮮生店及盒馬X會員店定位作互補。

她提到，盒馬奧萊店業態成立約一年時間，整體定位與其他兩個業態有區別，主打「街坊生意」，產品售價較盒馬鮮生店更親民，細節上亦有照顧社區上不同群體，例如特別使用較大的電子價格牌，以便利年長消費者「格價」，而貨物種類也有差異。

冀創造無品牌概念 盒馬奧萊店透過自建商品供應鏈，建立盒馬自有品牌「盒馬NB」。她期望，創造「無品牌（No Brand）」概念，透過在原產地進行包裝，減省過程中的物流、去除品牌溢價，盡最大程度壓縮中間成本，同時滿足民生需求，坦言不是以高端產品作對標。

樊氏指，盒馬奧萊店門市面積較小，平均600至800方米，故開店速度較快，而上周五在上海再新開兩間門店。舉例指，6月開業的第26間店，現日均客流量數千人，惟無明確統計數字，客流高峰主要在早上及白領下班時段。另生鮮區域約有1,000個存貨單位（SKU），而店內自有品牌及外來品牌各佔約一半。

至於網上發展方面，她坦言，基於盒馬奧萊主打周邊鄰舍生意，中老年客群較多，其到店逛街的需求強勁，對網上購物的需求不大，近幾個星期開始網上業務測試，現時送貨範圍800米、一小時送達。