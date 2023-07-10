盒馬拓倉庫管理系統

他提到，隨着消費者對生鮮食品的要求提高，旗下「日日鮮」品牌，標榜商品只賣一天，剩貨會銷毀，因此對銷售預測、流轉速度要求高。盒馬現時所有工作，最終目的是以最短的供應鏈，將生鮮食品送到消費者手上，揚言要「挑戰供應鏈的極致速度」。

南京長沙基地料明年投產 盒馬的整個供應鏈體系自2017年開始規劃，並以全國作布局。他指，目前有9個供應鏈基地，其中位於南京及長沙的基地仍在建，料將於明年投產，能支持集團未來發展，拓展計劃須視乎生意情況再作審視，一旦產能飽和，會與地方政府洽商，坦言物色合適的地方並不容易，但相信能獲地方政府支持。

而位於上海的供應鏈營運中心，總建築面積約100萬呎，亦是盒馬現時面積最大、投資額最大的單一項目。郝京彬透露，上海基地於2019年獲政府批准，2020年4月開始建造，且過程中亦得到上海市政府支持。

他表示，最主要投入在於研發供應鏈與門店銷售系統打通的軟件系統，過程花費約一年時間。現可滿足全上海近200間門市貨品需求，並輻射至南京、蘇州、杭州、合肥等整個華東地區。

傳統生鮮商品市場的供應鏈路較長，他指，該基地內部有全自動冷鏈生鮮加工中心，設一系列物流自動化裝備，配合物聯網等技術，由貨品分裝、組裝、送至門店是全自動化及數碼化，系統會因應各店需求，自動排好商品，再放到條碼框輸送，盡可能減少人手操作，以提高效益及降低營運成本，實現「當天商品到倉、翌日送達門市」。不過，部門小型門店需要的貨品數量小，不會整箱入貨，故仍需要以人手整理散貨。

自有品牌銷售佔比續提升 盒馬目前業態主要分為「盒馬鮮生」、「盒馬X會員店」及「盒馬奧萊店」，其中「盒馬鮮生」是最早推出，以年輕消費者為目標客群。盒馬上海區域營運總監葛冬生表示，目前鮮生店網上及實體門店生意比例約6:4，門店設有懸掛鏈，通過演算法來派發網上訂單，消費者由下單到店內完成打包，需時僅約10至12分鐘，消費者也能預約送貨時間，最快半小時到達。

他又指，包括生鮮品、預製菜、自有品牌商品在內，存貨單位（SKU）達8,000，單計水果SKU有約100，而進口產品SKU逾1,000，目前自有品牌的銷售超過總數的三分之一，且不斷提升。記者施德濂上海報道