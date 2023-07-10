富衛看好次季首年保費收入

余栢堅

隨着中港兩地通關，富衛香港人壽業務（個人業務）的新業務首年保費（FYP）於今年首季較疫情前（即2019年首季）增加82%。富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅指，對第二季的數據表現仍感樂觀，並指下半年的集團新產品會繼續以「家庭概念」出發。

余表示，現時內地抵港客戶（MCV）買入的產品類型與以前無太大分別，續圍繞儲蓄、醫療及危疾保障，惟觀乎危疾產品的投保額度則較疫情前高，估計是與內地民眾在疫情期間增加儲蓄，以及危疾產品可涵蓋被保人父母及子女有關。

保險業監管局數據則顯示，今年首季MCV購買富衛產品相關年度化保費是去年首季的104.3倍，較同業的48.73倍為高。不過，余強調，集團並無制訂「內地客與本地客要有多少佔比」的目標，兩者生意都積極推動且佔比健康，而一直以來公司的本地客較內地客多，加上過去3年進一步擴展本地銷售，涵蓋網上平台、銀行夥伴等，所以令業務在疫情期間影響較同行低。

提供最多自願醫保產品 余又提及，他們因應疫情等因素為客人設計了不同自願醫保產品，亦是行內提供最多相關產品的公司。集團自今年4月推出「危疾應援保/危疾應援保（升級版）」以來反應不俗，因可加值（Top-up）家人保障；至於就設有自付費選項的自願醫保計劃（VHIS），即「尊衛您」及「至‧衛一」，他指，約40%受保人會選擇8萬至25萬元的高自付費選項。

此外，他又指，集團繼續在精神健康預防方面多下工夫，與醫院合作，續推精神健康產品。