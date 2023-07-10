藥明生物擬分拆附屬上市

本質上，藥明合聯都是受託為藥廠開發和製造藥物的公司，但領域更精，獨立上市可以令藥明的資金更專注於做生物藥（以基因、細胞及蛋白質工程等生物技術生產的藥）。

所謂生物偶聯藥物有別於小分子藥（藥明康德的領域）或生物藥，把兩個或以上生物分子結合，改進靶向和療效等。2030年止8年內市場規模料增7倍的ADC為其中一種，把具有細胞毒性的小分子藥物扣在生物成分（抗體）上，既增強藥效，亦降低傳統化療的脫靶毒性。