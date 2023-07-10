藥明生物擬分拆附屬上市
雖然港股估值低迷連累新股集資活動，但藍籌股藥明生物(02269)昨宣布，擬分拆持股60%的藥明合聯生物在主板上市，並已遞交初步招股文件，摩根士丹利、高盛及摩根大通為聯席保薦人。
藥明合聯首季賺8067萬
藥明合聯餘下40%股份由藥明康德(02359)持有，它是一家專注ADC及更廣泛生物偶聯藥物的CRDMO（合同研究、開發及製造組織），以收入計是全球第二大，以去年底項目數量計是最大。該企去年收入增長2.18倍至9.9億元（人民幣‧下同），今年首季按年增長3.01倍至4.87億元，純利按年增長1.62倍至8,067.1萬元。
本質上，藥明合聯都是受託為藥廠開發和製造藥物的公司，但領域更精，獨立上市可以令藥明的資金更專注於做生物藥（以基因、細胞及蛋白質工程等生物技術生產的藥）。
所謂生物偶聯藥物有別於小分子藥（藥明康德的領域）或生物藥，把兩個或以上生物分子結合，改進靶向和療效等。2030年止8年內市場規模料增7倍的ADC為其中一種，把具有細胞毒性的小分子藥物扣在生物成分（抗體）上，既增強藥效，亦降低傳統化療的脫靶毒性。
另外，零售業雲端解決方案服務商多點數智（Dmall）再度遞交主板上市申請。
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