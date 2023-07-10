「去中國化」ETF規模兩年半飆25倍

隨着外資對投資中國市場的信心減弱，2015年前幾乎不存在的「中國除外」新興市場基金正愈益受到關注。

iShares MSCI新興市場（中國除外）交易所買賣基金（ETF）（美股︰EMXC）資產規模今年延續升勢，迄今已達約44億美元，比起2020年底的1.65億美元膨脹25.66倍。至於iShares MSCI中國ETF（美股︰MCHI）的資產規模，同期僅升19%至約80億美元，單看今年還有所減少。

事實上，繼高盛資產管理等去年推出的12隻「中國除外」產品，據外媒統計，上半年再多5隻，已屆2021年全年水平，發行人包括基金公司「一哥」貝萊德。

中證監降公募基金費率 分析指，這些是中資股近期表現疲弊應運而生，以免投資新興市場時，回報被中國部分拖低，長遠而言資金組合總要有一部分劃給中國。不過，有美國基金經理直言，「萬一中國與其他地區爆發衝突會有甚麼後果？你的中國相關投資會怎樣？這些疑問足以支持要把中國區分開來。」

內地則積極推動金融改革，增強其服務實體經濟。《私募投資基金監督管理條例》昨日公布，9月1日生效，落實對不同種類私募基金的監管與營運規範。獲特別分開監管的有創業投資基金，事關他們是「促進科技自立自強、產業創新升級」的重要力量，下一步相關部門將研究出台更多支持創投基金的政策。

另中國證監會稱，已指導公募基金及行業機構合理調降基金費率，之後再全面優化公募基金費率模式，穩步降低綜合費率。內媒指，新產品管理費及託管費率分別不超過1.2%及0.2%，一些龍頭已公布費率降至相關水平，又預計今年底前完成關於基金公司交易佣金等開支上的披露。究竟降費能否「吸引各類中長期資金通過公募基金加大權益類（股票）資產配置」，拭目以待。