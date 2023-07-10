美上月核心通脹料微降 仍須加息

本周環球財金焦點

步入「技術性牛市」的美股前景依然未明確，投資者正密切關注經濟數據，試圖從中找到更多關於貨幣政策與經濟前景的啟示。美國6月消費物價指數（CPI）將於本周三公布，分析員平均預測核心CPI通脹會從5.3%回落至5%。另外，新一季的美股業績期亦將揭開帷幕，由多家華爾街大行於周五打頭陣放榜！

市場估計，6月整體CPI的按年升幅會從4%大幅回落至3.1%，意味整體通脹的回落速度遠超撇除食品及能源後的核心通脹，這某程度上反映通脹變得更「頑固」，從商品漲價變為服務業漲價。美國前財長薩默斯直言︰「我們的經濟活動尚未大幅放緩，故通脹仍遠高於目標也不足為其。」

市場估美金融股業績不差 他認為，上周公布的非農就業數據依然「火熱」，市場將反映更多加息預期，並將美國中期國債孳息率推至更高水平，意味着相應的債券價格會下跌。他重申，如果聯儲局希望通脹回到2%的目標，必須加息到「足以讓經濟在某個時點陷入低迷的程度」。

芝商所FedWatch工具顯示，市場押注7月加息0.25厘的機率已高達93%，惟不排除6月CPI公布後會改變市場的預期。值得注意的是，加拿大央行亦將在周三公布議息結果，料將再次加息0.25厘至5厘。

本周五有多家大型金融機構放榜，包括摩根大通、花旗、道富、富國銀行，以及大型資產管理公司貝萊德。隨着第二季資本市場表現有所改善，市場普遍預期金融機構的業績不會太差，重點關注投資銀行業務及消費者業務的表現。另外，道指最大權重藍籌股聯合健康會在同日公布業績。