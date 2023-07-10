中資科企長遠受惠AI發展

美國股市表現強勁，其中一大動力是來自人工智能（AI）熱潮引發的科技股升浪。與之相反的是中港股市，多數大型中資科技股的走勢仍然疲弱，似乎AI技術的發展及應用未有惠及股價表現。大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳仍看好中資科技股低估值所帶來的投資潛力。

楊氏認為，中資科技股未有在這輪AI熱潮中受追捧，主因在於市場氣氛問題。早前由中國科網龍頭所推出的AI模型「未能為市場帶來驚喜」；加上內地科企的AI模型主要限於本土市場，多數不做針對消費者的產品，故未能像ChapGPT那樣風靡全球，因此資金始終集中在美國市場尋找AI概念股。

與此同時，AI的發展仍處於早期階段，故作為硬件供應商的半導體股表現更加受惠，比如美國的無廠半導體公司英偉達（Nvidia）就明顯是受惠於AI熱潮的例子，中國則缺少這方面的企業。

他又提到，過往市場認為AI的發展主要靠大數據，但現時已經意識到半導體同樣重要，一些中國AI公司甚至用自己「擁用多少英偉達高端晶片」作為賣點。

地緣政治因素也是限制內地科企股價表現的因素之一，畢竟美國的出口限制會影響到中國企業獲取高端晶片，而國產晶片仍受到效能較為遜色、需要更多配套等缺點所限。

他亦看好中資科技股下半年的表現，除了估值較低，行業明顯已適應了新的監管環境，並且從追逐收入增長變為更注重提升盈利能力。不過，他提醒，投資者應謹慎選擇細分行業，建議選擇復甦勢頭良好的線上廣告、遊戲相關的企業，避開正面臨激烈競爭的電商板塊。