港股年底望重返22400

楊韻銳

憧憬內地救市措施 恒指估值修復可期 港股今年以來表現明顯遠跑輸外圍市場，經歷「五窮六絕」之後，踏入所謂「七翻身月」仍未見明顯起色。不過，大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳認為，港股估值已跌至「非常吸引的水平」，隨着市場對於中國經濟增長的預期重新調整，下半年有望出現「估值復修」，預料恒生指數今年底可重上22,400點，而今次的升勢比起自去年底起那輪可能會較緩慢，讓投資者更容易「上車」。

楊韻銳接受本報專訪時表示，港股此前大幅回調，主要是今年初市場對中國經濟過度樂觀，差過預期的4月份經濟數據公布後，便觸發了市場悲觀情緒。另邊廂，一些權重較高的科技股本身有在美國上市，或者其美國預託證券（ADR）成交較活躍，變相容易受到外圍市場對於地緣風險憂慮的影響。

然而，隨着市場消化了對經濟的預期，他認為，接下來投資者可能會由「對經濟數據不及預期感到失望」，逐漸演變為「憧憬刺激措施出台」。更重要的是，港股的估值已經跌至很低，甚至可謂「不合理」的水平。

料政策側重振興內地樓市 他指出，當前恒生指數的預測市盈率（PE）已較過去5年平均（約10.6倍）低了約一個標準差（SD），考慮到市場預期未來12個月企業盈利仍有逾9%的增長，現時估值實在過低。再者，若把恒指的估值與MSCI亞洲新興市場指數比較，現時港股的「估值折讓」逾四成，折讓幅度堪比去年10月時的低位，當時恒指一度低見14,597點。

至於內地會推出哪些刺激政策？他認為很大機會「離不開房地產行業」，皆因當前投資方面的復甦比消費落後，振興樓市既可帶動地產商的投資，又能帶動建築材料、器械、中介銷售等上下游產業。相對於之前很多幫助地產商融資的措施，新一輪的措施可能會集中在樓市的需求層面，如放寬限購及促進貸款等，預計有機會在7月底出台；而中國人民銀行今年底前亦可能會再次降低存款準備金率（降準）。

就着大華繼顯22,400點的恒指目標，楊韻銳解釋，中國經濟重啟復甦雖然仍然繼續，但步伐始終受限；加上全球貨幣政策緊縮周期尚未結束，美國聯儲局可能要到明年首季才會開始減息，而且收緊貨幣供應的量化緊縮（QT）進程依然繼續，故認為港股要突破年初高位的機會不大。

看好新能源車體品股跑出 有別於之前一輪急升後又大跌的升勢，下半年港股的走勢可能更加「健康」，投資者亦更容易把握機會。至於如何挑選有潛力的板塊，他認為投資者要在選股方面「多做些工夫」，因為當前中國的經復甦出現明顯的分化現象，高端消費復甦進程良好，但一般大眾市場卻有「消費降級」的迹象（即消費者傾向選擇產品單價較低的商品），主要是由於就業前景不明朗。

他建議留意新能源汽車板塊，原因是政策支持比較清晰，加上電動車本身屬於中國的優勢產業，符合科技產業「自立自強」的政策方向，兼且正在不斷搶奪傳統燃油車的市場。

另一看好的板塊則為體育用品股，理由包括疫情過後民眾健康意識提升，加上夏季是體育旺季及體育盛事（杭州亞運會）的帶動，預料某些公司今季或會上調其業績預測。

疫後復甦強勁的旅遊行業同樣看俏，因境內旅遊已較疫情前更進一步，而且上半年尚未完全解封的出境旅遊（內地居民出境簽證及國際航班復甦較慢）於下半年有望繼續增長，特別看好受惠此趨勢的線上旅遊平台。

市場分析估計，恒指下半年可緩慢上升。 恒指近年走勢